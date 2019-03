Zollner:la Iglesia tiene la obligación moral de escuchar a víctimas de abusos

El sacerdote Hanz Zollner, asesor del Papa y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, cree que la Iglesia tiene la "responsabilidad moral" de escuchar a las víctimas de abusos y se muestra partidario de que las iglesias realicen investigaciones como un acto "de valentía".

"No conozco la situación en España. Creo que cada diócesis tiene la responsabilidad de investigar y si hay alguna diócesis en cualquier lugar, también en España, tendrán que seguir, porque la opinión pública y la presión será tan grande que no pueden estar fuera", ha asegurado el asesor del papa y uno de los organizadores de la Cumbre Antipederastia celebrada en el Vaticano el pasado mes de febrero.

Durante una rueda de prensa en la Universidad Pontifica de Comillas, y al ser preguntado por la decisión de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de no encargar a las diócesis un informe sobre los posibles casos de pederastia en el seno de la Iglesia "porque no tiene autoridad" para hacerlo, Zollner ha dicho que no puede pronunciar "con detalle y autoridad" porque no conoce los estatutos de los obispos españoles.

No obstante, el asesor del pontífice opina que existe la "posibilidad de coordinar" esas investigaciones desde la conferencia episcopal, no solo desde "el ámbito de la comunicación, sino también para tomar conciencia de esa realidad".