Ábalos ofrece suelo gratis a constructoras para crear pisos de alquiler

Madrid, 7 jul (EFE).- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sacará a concurso suelo público en régimen de concesión que podrá ser hasta 75 años para que las constructoras levanten y gestionen viviendas de alquiler social, con la posibilidad de que el canon que tengan que pagar sea cero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que "subsana un problema con el canon" de este programa de colaboración público-privada, ha explicado el ministro José Luis Ábalos.

"Esta disposición permite que el canon pueda ser cero, que es lo que no se podía. No tiene por qué ser cero, depende del precio y de lo que se construya, pero permite que los constructores no tengan que pagar ese canon", ha dicho el ministro.

El Estado aportará suelo público a través de Sepes y lo sacará a concesión por un periodo hasta 75 años, "en función de la necesidad".

A través de una licitación, las empresas privadas pueden concurrir al uso de ese suelo a cambio de "construir y gestionar" viviendas de alquiler social.

Ábalos ha defendido que se trata de una medida "muy incentivadora" que servirá para dinamizar la economía, atraer al sector inversor y generar un parque de vivienda pública en alquiler, "que no solo no tenemos, sino que ha ido a menos como consecuencia de determinadas decisiones", ha afirmado.

Según sus datos, en España el parque público de vivienda en alquiler supone un 2,5 %, frente al 5 % de media europea.

Además el Consejo de Ministros ha aprobado, en materia de vivienda, que las comunidades autónomas que no han ejecutado las ayudas del plan estatal, y les tocaría devolver el dinero, no lo tengan que devolver y puedan utilizar esos remanentes en otros planes que tengan ver con el acceso ala vivienda.