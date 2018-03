La abogacía española apoya a Open Arms: "Proteger vidas humanas es prioridad"

La Fundación Abogacía Española ha manifestado hoy su "firme apoyo" a la ONG Pro Activa Open Arms, que se dedica a rescatar a inmigrantes en el Mediterráneo, ante la inmovilización de su barco en Italia y la acusación de promocionar la migración ilegal.

La Fiscalía de Catania mantiene inmovilizado el barco español Open Arms, después de que rescatara a 218 inmigrantes que habían partido de Libia y se negara a entregarlos a un guardacostas libio.

La Fundación de la Abogacía ha subrayado que "proteger vidas humanas debe ser una prioridad que está reconocida en el derecho internacional", por lo que ordenar entregar a los migrantes rescatados a Libia "supone una devolución en caliente que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU y toda la política de derechos humanos que debe defender la Unión Europea".

De hecho, ha recordado que los estados de la UE están obligados, "aunque lo incumplen reiteradamente", a dar asistencia a refugiados y a personas desplazadas en cumplimiento del derecho de la Unión, basado en los principios de solidaridad y cooperación administrativa entre los estados miembros.

"La negativa a acatar el derecho de la UE no solo pone en peligro las bases jurídicas de la misma, y en particular el derecho a la libre circulación de personas, sino que su violación, en especial si se aplica a un número amplio de personas como en la actual crisis migratoria, puede dar lugar a la imputación del estado responsable de un crimen internacional", ha añadido.

La Abogacía española participa en el proyecto "European Lawyers in Lesbos" para prestar asesoramiento y asistencia jurídica a los migrantes y refugiados que se encuentran en esa isla griega y del el proyecto 'Training of Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration (TRALIM).