El abogado de la familia de fallecidos en el Jerte recurre el archivo con el fin de aclarar suceso

El abogado de la familia de las cuatro personas fallecidas en un barranco del Valle del Jerte (Cáceres) ha anunciado que agotaran todos los medios procesales para "aclarar con el máximo detalle todo lo sucedido", después de que el juzgado instructor del caso haya decretado el sobreseimiento provisional de la causa.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia (Cáceres) ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el delito de imprudencia que investigaba la muerte de cuatro miembros de una misma familia -un matrimonio y sus hijas de 9 y 11 años- cuando practicaban barranquismo en Jerte.

El 6 de julio del pasado año, un matrimonio y sus hijas de 9 y 11 años, vecinos de Don Benito (Badajoz), fallecieron en el barranco de los Hoyos cuando practicaban barranquismo, tras verse sorprendidos por una rápida crecida del río, y un tercer hijo de 6 años resultó herido.

En un auto con fecha 6 de marzo, la titular del Juzgado número 1 de la capital del Jerte señala que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación de la causa, "ya que, de las diligencias practicadas ha quedado acreditado que la etiología médico legal de las muertes fue accidental".

A través de un comunicado, el letrado de la familia ha anunciado que agotará "todas las vías para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades consiguientes". De hecho, el auto de sobreseimiento provisional ya ha sido recurrido.

El abogado considera que debe profundizarse en la valoración de determinadas pruebas, y considerar y ponderar de un modo diferente las circunstancias en la que sucedieron los hechos y la actuación de los implicados, y determinados aspectos esenciales que provocaron el fatal desenlace o agravaron el riesgo de que el mismo se produjera.

"Los accidentes suceden pero hay mecanismos para prevenirlos, evitarlos o reducir sus consecuencias, que en este caso no se han aplicado con la precisión deseable y necesaria", y ello -añade ha sido también "causa del fatal desenlace".

A su juicio, existen datos, pruebas y condiciones para que en una vía judicial u otra se produzca "una profunda y rigurosa valoración de lo sucedido y de las responsabilidades consiguientes a fin de que nunca más se vuelva a repetir".

Asimismo, ha remarcado que la familia "no busca el perjuicio de nadie" pero sí un completo análisis de lo ocurrido y una revisión intensa "de lo que se pudo haber hecho y no se hizo, y de lo que no se debió hacer y se hizo por parte de los profesionales" al cargo de aquella actividad "e incluso de la Administración encargada del mantenimiento y vigilancia de la zona".