Cinco claves para abordar el desafío ambiental de las invasiones biológicas

Algunos organismos internacionales sostienen que las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global y la primera en los sistemas insulares, pero otros expertos creen que su grado de amenaza es "difícilmente medible" y ello complica extraordinariamente su gestión.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, analizamos con Laura Moreno, experta en especies invasoras de WWF España, algunas de las claves:

PREVENIR MEJOR QUE CURAR

“Es mucho más costoso el control y erradicación de una EEI que invertir en prevención y existen muchos mecanismos hacia los que enfocar los esfuerzos en este sentido", subraya Laura Moreno.

Lo primero es identificar las dos vías principales de entrada; si es intencionada, la clave está en “educar y concienciar”, sobre todo en aquellos segmentos donde se producen más imprudencias, el comercio de mascotas o la jardinería.

La segunda, “mucho más difícil de controlar”, es la accidental, como el trasvase de EEI a través de objetos o la derivadas de las condiciones climáticas.

“Algunos vectores son incontrolables en un mundo globalizado -reconoce- pero se pueden establecer mayores controles en puertos o aeropuertos o adoptar medidas de limpieza para acceder a espacios naturales".

INFORMAR Y EDUCAR

“Pese a que se lleva hablando muchos años a nivel técnico, el problema de las EEI sigue siendo muy desconocido y a nivel social no se enfoca desde el punto de vista preventivo, más bien se cae en el sensacionalismo", lamenta Laura Moreno.

En su opinión, el problema de las EEI "apenas se aborda" en los centros escolares, se hace con ejemplos "muy ajenos a los estudiantes e incluso al profesorado" o queda fuera de los itinerarios académicos, con el resultado de “una sociedad muy desinformada”.

FOMENTAR EL PATRIMONIO NATIVO

Laura Moreno rechaza argumentos como el empleo en el medio rural para defender el comercio, transporte o la cría de especies exóticas; “más bien es al contrario, pues son muy pocos los sectores que explotan a estas especies".

“En el caso del cangrejo nativo, el empleo que daba antes ha desaparecido por fomentar a la especie alóctona, como ocurrió con la trucha común, sustituida por la arco iris, que ni siquiera es capaz de reproducirse y produce serios daños en el medio", subraya.

Así, aboga por explotar de manera sostenible las especies autóctonas y “no demonizar a ningún sector”, pues en muchos casos fueron las propias administraciones las que introdujeron EEI para la caza o la pesca y se creó una industria en torno a ellas.

AVANZAR EN NORMATIVA

La experta de WWF apunta a la necesidad de legislar; “el problema de las EEI se conoce desde hace tiempo, así como las advertencias en relación a su comercio o transporte, pero se ha mirado para otro lado y la primera normativa específica en la Unión Europea es de 2015”.

En España, “el problema es que las autoridades sólo se fijan en diseñar estrategias para las EEI más comunes -camalote, visón americano o avispa asiática- cuando tenemos 200 en la lista”.

“Por no hablar de las que no están, de que el proceso para incluirlas es muy lento y de que mientras no haya un plan o una estrategia no se actúa sobre ellas”, insiste la experta.

PROMOVER LISTADOS POSITIVOS

Laura Moreno defiende el diseño de “listados positivos” para algunos sectores, como el de las mascotas, que incluya a las especies permitidas en lugar de las prohibidas y deje el control en el propio sector, “muy perjudicado por el comercio ilegal a través de Internet”.

“Ahora mismo hay especies CITES, especies protegidas en el lugar de origen, especies protegidas en el lugar de destino, normativa de invasoras y normativa autonómica de peligrosas y es muy difícil llevar un control con tanta normativa”, lamenta.

Con los listados positivos, “se puede lograr que la gente prefiera tener una especie de su país”, aunque reconoce que es complicado contemplarlo en una ley, que debe tener en cuenta aspectos como el bienestar animal, el riesgo de zoonosis o que la especie incluida no sea invasora.