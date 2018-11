El acceso universal al saneamiento no se logrará hasta 2107, al ritmo actual

El acceso universal a los servicios de saneamiento e higiene no se logrará hasta el año 2107 "al ritmo actual", por lo que este esfuerzo requiere triplicar la inversión para alcanzar el compromiso establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de cara a 2030.

Así lo ha indicado hoy la organización Ingeniería para el Desarrollo Humano, con motivo de la celebración del Día Mundial del Retrete, que ha reclamado además "mayor cooperación internacional" para alcanzar este derecho humano.

En la actualidad, 4.500 millones de personas -el 60 por ciento de la población mundial- carecen de acceso a un retrete seguro y 892 millones defecan aún al aire libre, según han recordado a Efe distintas organizaciones.

Esta falta de acceso a servicios de saneamiento incide, sobre todo, en "la higiene menstrual de las mujeres", así como "en los niños y niñas", que son más vulnerables a enfermedades como la diarrea, infecciones respiratorias o epidemias.

Además, esta crisis higiénica constituye un "importante factor desencadenante de la desnutrición infantil", según un comunicado de Acción Contra el Hambre.

"Un niño que empieza a gatear y a llevarse objetos a la boca en un entorno no protegido donde se practica la defecación al aire libre o las heces animales no están correctamente gestionadas tiene un riesgo exponencial de sufrir más enfermedades", ha señalado en una nota el responsable de salud y nutrición en esta ONG, Antonio Vargas.

Acción Contra el Hambre forma parte de la coalición de organizaciones detrás de "Babywash", una herramienta que busca romper "el círculo vicioso entre desnutrición e infecciones" en niños pequeños, a través de medidas como el establecimiento de un entornos seguros durante el inicio del gateo o de creación de letrinas aptas para menores de cinco años.

Además de la mejora de las instalaciones sanitarias, es necesario también mejorar la gestión de las heces humanas y animales.

En este sentido, desde la fundación We Are Water recuerdan la existencia de soluciones basadas en la propia naturaleza, "donde no existe el concepto de desecho" y los recursos "se reciclan de forma natural".

Se trata de soluciones que aprovechen "la protección y la gestión de la vegetación, los suelos y los humedales", para construir humedales y cañaverales artificiales que filtren las aguas residuales así como letrinas con estercolero que produzcan un suministro de fertilizantes.

Este es el caso de las 130 letrinas ecológicas construidas por la Fundación Aquae junto a UNICEF en la Amazonía de Perú.

La aplicación de medidas innovadoras puede servir también como solución a esta crisis higiénica, según han destacado desde OXFAM Intermón, quienes han participado en el desarrollo de iniciativas para aumentar las garantías de higiene en campos de refugiados.