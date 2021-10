Adaptación, mitigación y resiliencia climática, el gran reto de las ciudades

Madrid, 31 oct (EFE).- Promover ciudades más sostenibles para la adaptación y mitigación al cambio climático y lograr urbes resilientes tomando en cuenta la salud y el bienestar de las personas son algunos de los objetivos de los gobiernos municipales, cuando este 31 de octubre se celebra el Día de las Ciudades.

"Mejor Ciudad, Mejor Vida" (Better City, Better Life) es precisamente el lema de ONU Hábitat para la celebración este año del Día de las Ciudades, con un subtema Adaptar las Ciudades para la Resiliencia Climática (Adapting Cities for Climate Resilience), para recordar la necesidad de convertir a los centros urbanos en lugares amables climática y socialmente para los ciudadanos.

El pasado 8 de octubre, la ONU reconoció como derecho fundamental el acceso a un medio ambiente sano, un derecho que se ha reclamado aún más en las ciudades después de que la pandemia pusiera de manifiesto la necesidad de "repensar las ciudades y replantear las necesidades como espacios" donde actualmente vive el 55 % de las personas, ha asegurado Eduardo Moreno, director del Área de Conocimiento e Innovación del Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, más conocido como ONU-Habitat.

Según datos de Naciones Unidas, se prevé que en 2050, ese índice del 55 % puede llegar al 68-70 % de la población. Actualmente, las zonas más urbanizadas son: América del Norte (82 % de población urbana), América Latina y Caribe (81 %), Europa (74 %) y Oceanía (68 %).

A pesar de su "bajo nivel de urbanización", según la organización internacional, Asia acoge al 54 % de la población urbana mundial, seguida de Europa y África con un 13 %, respectivamente, mientras en África ese índice llega al 43 %.

Moreno subraya la importancia de tener una visión de desarrollo local “desde el punto de vista de la salud de las personas, con el medio ambiente de fondo”, es decir de contar con espacios abiertos y naturales.

Un análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señala que entre un 80-82 % de ciudades del mundo respira aire contaminado, lo que representa entre 2.800 y 3.000 millones de personas en el mundo, según Moreno.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4,2 millones de muertes prematuras. Esta mortalidad está causada por la exposición a las partículas PM2.5, causantes de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer.

La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluye ciudades y comunidades sostenibles, servicios de agua y saneamiento, viviendas sanas y accesibles, acceso a la energía no contaminante, o la producción y consumo responsables, entre otros.

Este año, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) reconoció a París, Guadalajara (México) y Samso (Dinamarca) por su acción climática y las iniciativas de sus gobiernos locales para transformar y replicar las acciones climáticas.

En España, diferentes ciudades trabajan para la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático, entre ellas, Barcelona, Vitoria, Pontevedra, Madrid o Sevilla, entre otras muchas.

En Sevilla, el proyecto LIFE Watercool de adaptación al cambio climático, cofinanciado por la Unión Europea, busca soluciones a través de la ciencia y la tecnología para paliar las temperaturas altas que se registran sobre todo en verano.

El profesor José Sánchez Ramos, que trabaja en el proyecto conjuntamente con el profesor Servando Álvarez Domínguez, del Grupo de Investigación en Termotecniadel Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla y varios investigadores, explica que el objetivo del control climático en este caso es conseguir unas condiciones adecuadas de confort climático en espacios abiertos y mejorar la estancia en los mismos.

LIFE Watercool busca reproducir las soluciones en ciudades que busquen mejorar las condiciones climáticas causadas por las altas temperaturas y la escasez de recursos hídricos.

ONU Hábitat celebra el Día de las Ciudades desde 2013, y este año, en la octava celebración, la ciudad de Luxor (Egipto) acogerá la Observancia Global que se celebrará en un formato híbrido y reunirá a representantes de alto nivel de los gobiernos nacionales y locales, las agencias de las Naciones Unidas, y representantes de diferentes entidades y sectores públicos y privados para intercambiar ideas innovadoras, mejores prácticas y soluciones para construir la resiliencia climática urbana.

Lourdes Uquillas