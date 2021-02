La AECC-Cataluña denuncia que la COVID ha arrinconado a pacientes con cáncer

Barcelona, 4 feb (EFE).- Los cuatro presidentes de la AECC en Cataluña han denunciado que la epidemia de COVID "ha dejado a un lado a los pacientes de cáncer como una de las prioridades en salud" y que esta situación ha agravado "una situación de vulnerabilidad que ya sufrían muchas de las personas afectadas por el cáncer".

Con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Mundial contra el Cáncer los presidentes de la AECC en las cuatro provincias catalanas, Laureano Molins (Barcelona), Isabel Alejandro Balet (Girona), Eduardo Serrano (Lleida) y Fede Adán (Tarragona), han publicado un documento en el que denuncian que "el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer".

"No todas las personas tienen las mismas posibilidades de tomar decisiones saludables para poder prevenir el cáncer, no todas pueden asumir los gastos que genera la enfermedad (provoca pobreza en el 25 % de la población activa), no todos los pacientes o familiares tienen acceso a un tratamiento psicológico...", denuncian los responsbles de la AECC-Cataluña.

Recalcan que la pandemia "no ha hecho más que agravar esta situación que ya era desigual para muchas personas" y destacan entre estas situaciones agravadas "la soledad, el miedo, la pérdida de recursos económicos y el impacto sanitario que se traduce en un 21 % menos de nuevos casos de cáncer detectados".

La AECC-Cataluña advierte que durante el confinamiento del 34 % de los pacientes desarrolló ansiedad o depresión y que en noviembre este porcentaje había subido al 41 %.

Además, durante el confinamiento casi un 20 % de las personas con cáncer habían empeorado gravemente su situación económica y en noviembre, un 17 % no se habían recuperado.

También aseguran que durante el confinamiento 1 de cada 5 pacientes, o no se diagnosticaron o se diagnosticaron tarde, "con todo lo que ello supone para la supervivencia".

"No debemos olvidar que el cáncer estaba, está y estará, a pesar del COVID y en esta tercera ola, la situación de emergencia en cáncer apenas ha mejorado", subrayan los cuatro presidentes.

Por todo ello, piden hoy, Día Mundial contra el Cáncer, "equidad para prevenir el cáncer, para vivir con cáncer y equidad en el acceso a los resultados de investigación".