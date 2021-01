Aguado acusa al Gobierno de jugar con esperanza de la gente en la vacunación

Madrid, 31 ene (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado al Gobierno central de jugar "con la ilusión y la esperanza de los ciudadanos" en cuanto al ritmo de vacunación, ya que a su juicio el ritmo es "deprimente" y si continúa así "no estaremos inmunizados hasta 2023".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló este viernes que la campaña de vacunación en España está "en el buen camino" para lograr el objetivo de que, el próximo mes de marzo, puedan estar ya vacunados el 80 por ciento de los mayores de 80 años y el personal sanitario y sociosanitario.

"Me extraña y me frustra que le ministra diga eso, porque la verdad es que el ritmo de vacunación es deprimente y no por las comunidades autónomas, sino porque no llegan dosis", ha dicho Aguado en declaraciones a los medios tras una reunión con el sector de los gimnasios.

Según el vicepresidente regional, si cada semana llegasen a Madrid las 48.500 dosis comprometidas, el 30 de junio no se habría vacunado ni al 10% e la población, una cifra "inaceptable" para Aguado.

Ha pedido, por tanto, que Darias "se moje" yendo a Bruselas a renegociar las vacunas con Pfizer porque es su "trabajo" conseguir más dosis para Madrid y para España.

Además, ha pedido al Gobierno que no juegue con la esperanza de los ciudadanos porque "hay que ser honestos" y decirles que a este ritmo de vacunación "no llegamos".

Por otro lado, Aguado ha comentado que según los expertos estamos entrando en cierta fase "de estabilización en el número de contagios", lo que no implica que "estemos controlando la tercera ola", sino que los casos no están subiendo "tan rápido" y parece que "poco a poco se van estabilizando".

Esto no se verá en el número de ingresos en el hospital ni en las UCI, que son los últimos parámetros que se logran controlar, ha precisado el vicepresidente madrileño, que en todo caso ha llamado a no relajarse, y a poner "de nuestra mano para que no se descontrole esa tercera ola y vaya todavía a más".

Madrid suspendió al menos dos semanas la inoculación de la primera dosis de la vacuna contra la covid debido a la "carencia" y los "recortes" de vacunas que sufre la región.

Si recibe nuevas dosis, retomará el 15 de febrero la vacunación a sanitarios de primera línea y en torno a esa misma fecha habrá completado la vacunación de las más de 232.000 vacunas de las que dispone.