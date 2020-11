Aguado sobre las aglomeraciones: Prefiero que estén en la calle que en casas

Madrid, 30 nov (EFE).-El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho hoy que el riesgo de contagio no está en la calle sino en las casas, con respecto a las aglomeraciones de este fin de semana en el centro de la capital, que ha tildado de "normales" y ha añadido: "Yo prefiero que estén en la calle a que estén en casa".

"No nos confundamos de foco, no pongamos el foco donde no tiene que estar", ha comentado Aguado en una entrevista en La Sexta, donde ha dicho que estas imágenes no le preocupan y ha defendido que el 80 por ciento de los casos se producen en las casas, que es donde está "el riesgo".

En sentido contrario, su compañera de partido, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha expresado su preocupación por las imágenes del fin de semana en la céntrica calle Preciados y ha pedido a los ciudadanos de la capital que tengan "mucho más cuidado".

Aguado, por su parte, ha tildado estas imágenes de "normales" y ha recordado que, en cualquier caso, para gestionar la afluencia de gente en el centro, está la Policía Local y la Delegación del Gobierno, "que tienen que hacer su labor para que las cosas funcionen y no haya demasiadas aglomeraciones".

Ha reiterado que, a su juicio, que la gente salga a la calle no es el problema, ya que el foco no está ni en el transporte público ni en la calle, y ha dicho que en Navidades hay que seguir teniendo en cuenta "dónde se producen los contagios", y ha llamado a hacer las cosas "bien" y con "precaución" en los espacios públicos.

Aguado ha dicho que lo que hay que intentar es que estas Navidades no sean el preludio de "una tercera ola", pero "necesitamos tener unas Navidades lo más normales posibles".

Ha insistido en que el problema "está en las casas y en espacios cerrados" donde se está "mucho tiempo sin mascarilla ni ventilación", que caminar por la calle no supone "tanto riesgo de contagiarte" mientras se esté con mascarilla "dentro de circunstancias normales", ya que los aforos siguen reducidos en centros comerciales y en el interior de los bares.