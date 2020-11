Aguado quiere realizar antígenos masivos en farmacias antes de Navidad

Madrid, 17 nov (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este martes que su objetivo es que antes de las Navidades "todos los madrileños", antes de ver a sus familias, se hayan realizado o puedan realizarse pruebas de antígenos gratuitas en las farmacias.

En una entrevista en La Sexta, Aguado ha señalado que, con este objetivo, propuso el lunes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se vuelva a convocar de forma presencial el 'Grupo Covid-19', y que el ministro se comprometió a esta reunión, aunque sin precisar la fecha.

Aguado ha expresado que la propuesta de reunión es para esta misma semana, para que "no tardemos cinco meses como con las PCR en origen".

"Sería una revolución, un antes y un después", ha dicho Aguado sobre las pruebas en farmacia, y ha recordado que ya se han comprado 5 millones de pruebas, aunque "se comprarían más" si hiciese falta.

"Es un mensaje de tranquilidad a los madrileños", ha explicado Aguado, y ha indicado que aunque estas Navidades no serán normales, con la realización de pruebas masivas al menos habrá más "tranquilidad" porque "te has hecho un test y has dado negativo, lo que es una buena señal".

El vicepresidente ha reconocido que estos test ofrecen "una foto fija", pero pondrían más información en manos de los ciudadanos y del sistema sanitario, ya que estos datos estarían trazados y, a partir de ahí, el sistema sanitario sabría cómo actuar.

Según Aguado, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también apoya esta idea, que está "sobre la mesa" de la Comunidad pero para ponerla en marcha el Gobierno madrileño necesita que el central "desatasque".

"No tenemos tiempo que perder, los protocolos existen, en Francia lo están haciendo", ha insistido Aguado, que ha aseverado que para seguir blindando el descenso de la curva en Madrid, además de la responsabilidad individual es necesario hacer pruebas masivas con el objetivo final de bajar hasta los 25 casos de incidencia acumulada en Navidad.