Aguado sugiere no perder el tiempo en los gestos de confrontación

Madrid, 16 oct (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha hecho un llamamiento este viernes a no perder el tiempo "en los gestos y en la política de confrontación" y ha abogado por "buscar soluciones entre todos e intentar que esta segunda ola de Covid-19 no se nos vaya de las manos".

Aguado ha hecho esta reflexión al ser preguntado por el gesto de la líder regional de Más Madrid y diputada autonómica Mónica García de "disparar" con la mano al consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, en el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha solicitado que la Mesa del Parlamento regional inicie el correspondiente procedimiento sancionador a Mónica García que "desde su escaño hizo de forma mantenida gestos, en los que representando una pistola, simulaba apuntar y disparar, dirigiéndose a la bancada del Consejo de Gobierno y el Grupo Popular".

"Ayer comprobé que no he tenido éxito. Llevo varias semanas diciendo que hay que hacer un alto el fuego político, que no podemos estar permanentemente en un estado de crispación, que no aporta nada, ni construye nada", ha señalado a los periodistas el vicepresidente regional tras visitar la primera residencia de cuidados Covid para personas mayores por la Comunidad de Madrid.

Aguado ha recordado que volvió a solicitar este jueves en el pleno de la Asamblea que "bajemos las pistolas dialécticas" porque "no debemos estar en la búsqueda de culpables, sino que debemos estar en la búsqueda de soluciones".

"Mientras nos dedicamos a los gestos y a la política de confrontación estamos perdiendo un tiempo precioso para buscar soluciones entre todos e intentar que esta segunda oleada no se nos vaya de las manos", ha subrayado el vicepresidente madrileño.