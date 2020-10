Aguado ve irresponsable no tener unos escenarios claros frente a la covid-19

Madrid, 16 oct (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha opinado este viernes que es "una irresponsabilidad" que "a 15 de octubre no tengamos unas reglas de juego claras y que no tengamos unos escenarios perfectamente definidos" en el conjunto del país para frenar al coronavirus.

Aguado se ha referido al borrador de un documento del Ministerio de Sanidad, en el que propone indicadores básicos comunes para evaluar la situación de la pandemia del coronavirus en los distintos territorios, así como actuaciones de respuesta conjuntas en función de distintos niveles de alerta que establece en la actualización del plan de respuesta temprana ante la covid.

"Me parece increíble es que a 15 de octubre todavía estemos debatiendo cuáles son los escenarios a aplicar en el conjunto del país, vamos tardísimo", ha afirmado Aguado.

Tras indicar que no conoce el detalle de la propuesta del Gobierno de España, que debe negociar con las comunidades autónomas, ha opinado que es "una irresponsabilidad" que a 15 de octubre "no tengamos unas reglas de juego claras y que no tengamos un escenarios perfectamente definidos" para abordar esta crisis.

El vicepresidente madrileño ha sostenido que la Unión Europea ha marcado unas recomendaciones que tienen "todo el sentido", que son "claras contundentes y coherentes" y que suponen "la mejor manera de funcionar".

Ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la primera residencia de cuidados covid para personas mayores de la Comunidad de Madrid.