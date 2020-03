El alcalde de Igualada sobre el origen brote: El personal no es culpable, es el virus

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha defendido este sábado al personal del Hospital de Igualada, uno de los focos principales de COVID-19 en Cataluña, al ser requerido por la polémica sobre el origen del brote y ha señalado que el personal del centro "no es culpables de nada, el culpable es el coronavirus".

Castells ha respondido así al ser preguntado en una rueda de prensa sobre si estaba "dolido" por la explicación que dio ayer la conselleria de Salud sobre esta cuestión, que requirió una aclaración del Govern.

En un primer momento el departamento de Salud dijo que el brote se había transmitido a partir de un clúster familiar que contaminó a los asistentes de una comida, en la que habrían participado varios profesionales sanitarios del hospital de la ciudad.

Horas más tarde, y ante la protesta de la enfermera supuesta paciente cero relacionada con el clúster familiar y que trabaja en el Hospital de Igualada, que negó haber asistido a la comida, la conselleria especificó que el coronavirus se extendió en Igualada a través de dos brotes: el de la familia de cinco miembros y el de la comida.

Ante esta situación, Castells ha señalado: "No podemos ni queremos entrar en polémicas, creemos que no es el momento. Quiero dejar muy claro que el personal del Hospital de Igualada no es culpable de nada, el culpable es el coronavirus".

Asimismo, ha añadido: "Tenemos que centralizar la lucha y la crítica contra el coronavirus que es lo que tenemos que combatir. Todo mi apoyo al personal del hospital, siempre lo tendrán. Estamos a su lado y no entraremos en ninguna polémica que no ayuda a solucionar el problema".

Por el momento el Hospital de Igualada acumula 209 positivos de coronavirus desde que se declaró el brote, de los cuales seis están graves y 24 han muerto por la pandemia.

Del número total de casos, 91 son profesionales sanitarios.