La alcaldesa de Roma pide responsabilidad para la fase de desescalada

La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, ha pedido a los ciudadanos responsabilidad y sentido cívico para la nueva fase de desescalada que se inicia mañana, lunes, con la reanudación de algunas actividades y una leve flexibilización de las restricciones de movimiento.

"Los controles e inspecciones (de la policía local) continuarán sin cesar también en la Fase 2 para garantizar el cumplimiento de las normas. Es de interés para todos seguirlos y respetarlos. Estoy seguro de que con el compromiso de todos lo haremos", escribió Raggi en su cuenta de Facebook.

Señaló que durante la primera fase, la del confinamiento estricto que concluye hoy, en Roma se realizaron un millón de controles por parte de la policía local.

"Mañana comienza la llamada Fase 2, pero esto no significa que volveremos a la normalidad. El virus aún no ha sido derrotado y debemos mantener nuestra atención alta: no debemos bajar la guardia", agregó la alcaldesa.

A partir de mañana se volverá al trabajo en industrias, manufacturas y comercio mayorista, lo que pondrá en circulación a 4,5 millones de personas más en todo el país que antes estaban confinadas.

También se permitirá visitar a familiares, aunque no a amigos, y celebrar funerales con la asistencia de hasta 15 personas.

En Roma, este lunes se reabrirán al público los parques públicos, las villas históricas, como Villa Panphili o Villa Borghese, y los jardines, pero con toda una serie de restricciones y normas.

"La primera, y la más importante para evitar nuevas infecciones, es la prohibición de reunirse. Pero será posible caminar y hacer actividad física individual, respetando las distancias de otras personas", señaló Raggi.

Quienes caminen tendrán que mantener un metro de distancia con otras personas, y para los deportes individuales la distancia debe ser de 2 metros.

Las áreas de juego para niños permanecerán cerradas y también seguirá prohibido celebrar fiestas o picnics, así como las actividades recreativas o juegos.

Raggi recordó que en la fase 2 "tenemos que vivir con el virus" y advirtió de que si no se respetan las reglas habrá que cerrar los parques nuevamente.