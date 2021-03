Alcaldía de Bogotá restringe las celebraciones de Semana Santa para evitar covid

Bogotá, 10 mar (EFE).- La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo este miércoles que la Semana Santa de este 2021 se celebrará pero sin actos en los que haya aglomeraciones, como las procesiones, para evitar de ese modo un tercer pico de la pandemia del coronavirus.

"Semana Santa no se nos puede volver otra Navidad. Tenemos que aprender la lección", dijo López al referirse a la Semana Santa que irá del 28 de marzo al 3 de abril.

Colombia vivió sus peores días de pandemia en enero pasado debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Por eso, con las medidas restrictivas para esta Semana Santa se busca que eso se vuelva a repetir.

"Que logremos que no haya procesiones, que no haya aglomeraciones. Yo lamento mucho, créanme. Yo acompañé a mi abuela muchas veces en Semana Santa a Monserrate. No podremos hacerlo porque se nos forma una aglomeración muy grande", explicó López.

La iglesia de Monserrate, situada en lo alto de uno de los cerros de Bogotá, es uno de los principales lugares de peregrinación del país y recibe miles de personas cada año por estas fechas.

Las celebraciones de la Semana Santa del año pasado fueron restringidas por la pandemia de la covid-19 porque la ciudad estaba pasando por el primer pico de contagios de coronavirus.

Las celebraciones religiosas fueron virtuales con lo que los feligreses siguieron los actos televisados desde el Vaticano y la catedral Primada. Este año, una vez más, se prohibirán las misas presenciales en el interior de los templos.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indicó que las iglesias bogotanas deben acercarse a las alcaldías locales o a la Secretaría de Gobierno para solicitar que se les asigne una plaza o parque para realizar las celebraciones de la Semana Mayor.

"Hay que ser precavidos evitando procesiones o convocatorias que puedan generar aglomeraciones", insistió Gómez, quien invitó a "vivir una Semana Santa de reflexión, oración y de cuidado por la vida".