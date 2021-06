La Alcaldía de La Paz iza la bandera arcoiris en respaldo a las diversidades

La Paz, 22 jun (EFE).- La bandera arcoiris ondea desde este martes en el Paseo de El Prado, la principal avenida de La Paz, junto a las enseñas de Bolivia y de esa ciudad boliviana en señal de respeto hacia las diversidades sexuales y apoyo a los derechos de las poblaciones LGBTI.

La iza de la bandera estuvo encabezada por representantes de la Alcaldía de La Paz, el Concejo Municipal de la ciudad y de algunas organizaciones LGBTI, con el toque musical de la Banda Municipal "Eduardo Caba", que interpretó canciones de Village People y del folclore boliviano.

El presidente del Concejo Municipal, Jorge Dulón, señaló que La Paz "ha puesto énfasis en el trabajo por los derechos humanos de todas las personas con diversa orientación sexual" desde 2011, con normas específicas para proteger a esta población como una ley pionera sobre las diversidades sexuales.

El colocado de la bandera arcoiris en espacios municipales emblemáticos en junio, mes dedicado a las diversidades sexuales, es una de las iniciativas de la Alcaldía para reafirmar su apoyo "a la lucha por los derechos humanos de la población LGBTI" y crear "una conciencia colectiva de respeto" hacia estos colectivos, indicó.

Entre los asistentes estuvo la venezolana Satine Mathews, Miss Belleza Transformista Illimani 2020-2021, quien elogió la enorme acogida de La Paz "a personas de diversas nacionalidades".

"Como venezolana que tengo acá cuatro años, me siento a gusto en esta bella ciudad en donde nunca he sentido la discriminación de ninguna índole. Se me han abierto puertas y debo agradecer a todos por estar en este momento con ustedes compartiendo", manifestó Mathews.

La reina de belleza hizo hincapié en la necesidad de "fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía desde la escuela" porque "los prejuicios se enseñan en la infancia y se acrecientan con el desarrollo del ser humano".

AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA

Por su parte, el presidente del Consejo de las Diversidades Sexuales y de Género, Elliot Zeballos, destacó la importancia de la iza de la bandera arcoiris para la población LGBTI, como un compromiso de trabajo conjunto entre estos colectivos y la nueva gestión municipal.

"Muchos de nosotros cuando éramos jóvenes no veíamos este tipo de eventos, de símbolos en una ciudad que respeta nuestra diversidad", mencionó.

Zeballos lamentó que los efectos de la pandemia de la covid-19 supusieron "muchísima tristeza para las familias" por la pérdida de seres queridos "y la población LGBTI es una de las más golpeadas".

"Adultos mayores LGBTI que han fallecido en la soledad de sus casas, mujeres transexuales que no han podido acceder a un servicio de salud y han fallecido fuera de los hospitales como en Santa Cruz, o que han sido asesinadas, o desalojadas de sus domicilios porque no podían trabajar ni pagar (alquileres)", denunció.

Por ello, resaltó que las nuevas autoridades municipales acompañen las iniciativas en favor de la población LGBTI como lo hizo la anterior gestión que puso a La Paz "a la vanguardia" en cuanto al respeto a la diversidad sexual y de género.

Dulón indicó que la bandera arcoiris se izará en otros edificios municipales y aseguró el respaldo del Concejo Municipal a las propuestas "que aporten a la construcción de una ciudad inclusiva, donde la aceptación y el respeto partan de los hogares y se extiendan a la sociedad en su conjunto".

Como ocurrió en 2020, este año el Día del Orgullo LGBTI también se conmemorará con eventos virtuales por la pandemia.