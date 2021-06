Alertan del "Algarrobico griego" que amenaza los humedales de Corfú

Madrid, 23 jun (EFE).- La construcción de un complejo turístico en la isla de Corfú, como ocurrió en España con el hotel El Algarrobico en el parque natural del Cabo de Gata, puede poner en peligro los humedales de la península de Erimitis.

Lo explican a EFE expertos de la Alianza Mediterránea por los Humedales, que reúne a 28 organizaciones medioambientales y científicas mediterráneas, y que han unido sus fuerzas para instar al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, a que intervenga para evitar la devastación de la península de Erimitis.

La Alianza ha enviado una segunda carta a Mitsotakis, tras una primera misiva en octubre pasado y de la cual no han tenido respuesta, en las que advierten de la gran pérdida ambiental que supondría destruir los hábitats de los humedales de Vromolimni y Akoli, por la construcción del "Proyecto de Kassiopi".

Yurena Lorenzo, portavoz de "Wetlands International Europe", ha señalado a EFE que "los humedales se encuentran entre los ecosistemas más eficientes a la hora de luchar contra el cambio climático actuando como amortiguadores del aumento del nivel del mar, sumideros de carbono o proveedores de alimentos".

Por ello, reclama que se reconsidere el proyecto y que declare "Erimitis como zona protegida". De este modo, señala, Grecia podría convertirse en un país puntero en la priorización de su capital natural frente a las infraestructuras grises.

La Alianza ("Mediterranean Alliance for Wetlands", en inglés) ha emitido una Alerta Roja para Erimitis, en la que subraya la importancia de estos humedales como imprescindibles en la protección de la cuenca mediterránea, y para las "especies locales y aves migratorias".

La construcción del Proyecto de Kassiopi destruiría uno de los pocos entornos naturales vírgenes de Corfú, donde "existen tres humedales de gran valor protegidos por un decreto presidencial griego", según la Alianza.

Las misivas inciden en que la protección de humedales requiere la aplicación de medidas de gestión de turismo sostenible y de conservación y soluciones basadas en la naturaleza para reducir los efectos del cambio climático, garantizar el agua potable, los alimentos y el bienestar humano y proteger el entorno.

Según explican, "la deforestación y el desbroce preliminares del terreno ya han comenzado en el lugar y maquinaria pesada atravesó los límites de Vromolimni, humedal protegido, para construir una carretera en su orilla".

Por ello, la Alianza insta al primer ministro que "reconsidere urgentemente el proyecto y aplique las medidas de conservación adecuadas", entre las que señalan: la designación de la zona como área protegida, con permisos solo para actividades que no alteren las propiedades ecológicas de los humedales, como el senderismo y la observación de la naturaleza.

Además, pide la adopción de medidas de conservación para la protección de hábitats y especies específicas en consonancia con el convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres firmado en Bonn o el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural.

Vivi Roumeliotou de la "Society for the Protection of Prespa" de Grecia, asegura que, en "la era de la crisis climática, mantener intactos los humedales, como los de Erimitis, no es un lujo que deba sucumbir a las prioridades convencionales de desarrollo, sino una opción política indispensable para cualquier gobierno".

La carta a Mitsotakis la han firmado: AOS (Albania); Association des Amis des Oiseaux (Tunez); la Association Nationale Algérienne d'Ornithologie - ANAO (Argelia); BIOM (Croacia); Centar Za Zastiitu Ptica-CZIP (Montenegro); Euronatur (Alemania); Grepom y Spana (Marruecos) e Institute for Conservation in Albania -INCA.

Además de Doga Dernegi, Ornithological Research Center / Ondokuz Mayis University (Turquía); Tour du Valat y Petites Iles de Méditerranée (Francia); Société de Protection de la Nature du Liban (Líbano); Society for the Protection of Prespa (Grecia); Society of Wetlands Scientist (Europa) y WWF (España y Grecia).