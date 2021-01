Almeida cree que "no va a cambiar nada" con la salida de Illa de Sanidad

Madrid, 25 ene (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha augurado este lunes que la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad "no va a cambiar nada", puesto que a su juicio el Gobierno no tiene "un problema de nombres ni de caras, sino de políticas".

"No va a cambiar nada mientras el Gobierno de la nación no entienda que el proceso de vacunación no acaba cuando llega la primera caja con la bandera del Gobierno, sino que acabará cuando estemos todos vacunados (...) y que hasta ese momento no somos 17 comunidades autónomas, sino que somos todo un país en un proceso de vacunación", ha declarado el regidor en el acto de nombramiento de la nueva promoción de la Policía Municipal.

Para Almeida "era incompatible" que Illa siguiera como ministro una vez fue proclamado candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, al incurrir en un "evidente conflicto de intereses", y ha afirmado que "no ha pisado el Ministerio de Sanidad en las últimas semanas".

Almeida ha opinado que, aunque Illa "ha hecho cosas bien", no puede hacerse "un buen balance" de su trayectoria como ministro, marcada por sus "bandazos" y "cambios de criterio" en cuanto a la gestión de la pandemia del coronavirus.

"No niego que ha sido en circunstancias muy difíciles y muy complicadas, pero quizás no ha tenido el éxito que todos, sinceramente, esperábamos", ha indicado el alcalde.

Asimismo, ha reprobado que "cuando se salió de la primera ola se transmitió un mensaje absolutamente equívoco cuando se dijo: 'Hemos vencido a la pandemia, salid y disfrutad'".

Por otro lado ha criticado que el Ministerio de Sanidad "centró todo en la Comunidad de Madrid" en la segunda ola "para no hablar del conjunto de España" o que recientemente asegurara que la nueva cepa del coronavirus originada en Reino Unido "iba a ser marginal".

"De manera constante se decía una cosa y lo contraria (...) los ciudadanos se sienten desconcertados", ha concluido.