Almeida critica la tardanza de Sánchez en hacer un protocolo para toda España

Madrid, 16 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado hoy que el Gobierno central haya "tardado más de siete meses de pandemia" en redactar un protocolo uniforme para todas las comunidades autónomas, y se ha mostrado cauto acerca de imponer más limitaciones a la hostelería y restauración o reducir el aforo del transporte público.

Un borrador del Ministerio de Sanidad para frenar la expansión de la covid en el país, conocido este viernes, plantea cerrar el interior de bares y restaurantes, y reducir el aforo de locales comerciales y transporte público, entre otras medidas.

En declaraciones a la prensa tras asistir a unas jornadas, el alcalde ha explicado que "los españoles están sorprendidos porque después de más de siete meses de pandemia y ser el peor país de la primera y de la segunda ola, el Gobierno ha decidido establecer un protocolo aplicable a todas las comunidades autónomas".

"¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación se desentendiera de la coordinación hasta tal punto que ahora sea cuando anuncia el protocolo? Después de una primera ola, después de una segunda ola y obligados sin lugar a dudas ya no por la situación de Madrid" sino por la de todo el país, ha subrayado el primer edil.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez -ha insistido- ha estado más ocupado en "una batalla con la Comunidad de Madrid que precisamente en hacer este protocolo, porque siempre lo dijimos: las cifras de Madrid son preocupantes y hay que adoptar medidas, sin lugar a dudas, pero es que el problema no es Madrid es España".

Tras matizar que hay que esperar a la redacción final del documento que prepara el Ministerio de Sanidad, Martínez-Almeida se ha mostrado a favor de ponderar "muy bien" las consecuencias de imponer más limitaciones a la restauración y de la hostelería.

Ambos sectores están sometidos a "requisitos muy estrictos, a medidas que han exigido inversiones importantes, son sectores muy castigados; no digo que no haya que adoptar medidas pero creo que hay que ponderarlas, hay que saber las consecuencias que se generan y hay que tener en cuenta que, al menos no me consta, que se hayan producido e identificado brotes de contagio importantes" por su actividad.

En consecuencia, "con las limitaciones que tienen sería razonable que las autoridades sanitarias ponderaran si de verdad es necesario que se produzca ese cierre.

En cuanto a la reducción del aforo en el transporte público, el alcalde ha defendido que su uso es seguro y "tampoco se han podido detectar brotes de contagio".

"El transporte público es fundamental para mantener la movilidad sostenible en las grandes ciudades y, en ese sentido, se produciría un aumento del transporte privado. Todos estos factores son los que hay que considerar y creo que el transporte público en Madrid es lo suficientemente seguro para que se pueda usar sin que haya un riesgo adicional a una actividad ordinaria", ha concluido.