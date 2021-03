Almeida defiende que las infantas "no han quitado la vacuna a ningún español"

Madrid, 3 mar (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado este miércoles que si las infantas Elena y Cristina se vacunaron en los Emiratos Árabes "es un asunto personal" y que en cualquier caso "no le han quitado la vacuna a ningún español".

Por tanto, ha argumentado, "no ha habido ningún perjuicio a los españoles como consecuencia de que las infantas se hayan vacunado en Abu Dhabi", al contrario que con "todos aquellos que se han colado en la vacunación aprovechándose de sus cargos públicos".

A juicio de Almeida "no conviene mezclar a la monarquía con el debate que pueda suscitar esto", dado que "desde 2014 las infantas no son Familia Real sino familia del rey", y por ende "no es una cuestión de la monarquía ni de ejemplaridad de la monarquía, es una cuestión estrictamente privada".

"A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones sobre qué personas, en el ámbito de su vida privada y sin causar perjuicio a los españoles, se hayan vacunado aprovechando que estuvieran en otro país", ha dicho el regidor tras inaugurar una plaza en homenaje a Torcuato Fernández-Miranda en Fuencarral-El Pardo.

Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el coronavirus en un viaje a los Emiratos Árabes para visitar a su padre Juan Carlos I, según publicó el martes 'El Confidencial', que asegura que también se han inmunizado el rey emérito y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

Fuentes de la Casa Real han asegurado a Efe que "el rey Felipe VI no es responsable de los actos de sus hermanas. Y tanto don Felipe como doña Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda", al tiempo que aseguran desconocer si el rey emérito ha sido inmunizado.

Almeida ha pedido que "centremos el debate donde se tiene que centrar", sin vincularlo "hacia la monarquía y hacia la ejemplaridad".

"A mí lo que me parece es que el Gobierno de la nación debería haber provisto ya de vacunas a una gran parte de los españoles, y que como sigamos así y el 70 % de los españoles no esté vacunado como nos prometieron, debería haber dimisiones", ha añadido.

También se ha pronunciado sobre este asunto, en el mismo acto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, quien ha coincidido en que "es una decisión personal" que no debe "desviar, informativamente, la atención de lo importante", que es "por qué España ha tenido que sufrir las peores consecuencias de la pandemia".

"El Gobierno de España tendría que haber garantizado que hubiera vacunas para todos los españoles", ha declarado Ortega Smith, quien ha lamentado que no se haya apostado más por la investigación nacional para no estar "dependiendo de laboratorios extranjeros".