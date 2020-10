Almeida dice que Illa cambió de criterio para mantener estado de alarma

Madrid, 13 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de cambiar "sin explicación alguna" sus criterios para mantener el estado de alarma y las restricciones de movilidad que afectan a la capital y otros ocho municipios madrileños, y ha reclamado que respalde con "datos y fundamentos" sus decisiones.

"No parece muy razonable declarar un estado de alarma de la forma en que se declaró para que luego, a los tres días, les desmientan los datos", ha declarado Almeida a los medios este martes tras el acto de entrega de los Premios Autónomo del Año.

Y ha añadido que, mientras el Gobierno no detalle "siempre y en todo momento" cuáles son "los criterios" en los que basa sus acciones, los ciudadanos "tienen la legitimidad de sospechar acerca de las motivaciones" de dichas decisiones.

Illa ha asegurado que de momento no se dan las circunstancias para levantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y ha dicho que para ello tendría que bajar la incidencia "muchísimo más" por debajo de 200 casos por 100.000 habitantes, "idealmente alrededor" de 100 casos.

Según los datos epidemiológicos publicados el lunes por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid se sitúa en 501,58 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Dos semanas atrás, el Consejo Interterritorial de Salud definió tener una incidencia acumulada superior a los 500 casos como uno de los tres criterios para decretar el confinamiento perimetral de un municipio, además de registrar más de 10 % de positividad en las pruebas PCR y una ocupación de las UCI superior al 35 %.

"Los datos en Madrid están mejorando", ha aseverado el alcalde de la capital, quien ha alegado que la ciudad lleva cinco días "claramente por debajo" de 500 casos por cada 100.000 habitantes, y ha planteado que "quizás a eso responde el cambio de criterio".

La Comunidad de Madrid actualiza cada martes el mapa epidemiológico que recoge la incidencia acumulada en cada municipio. El martes de la semana pasada, la de Madrid capital se situaba en 611 casos por cada 100.000 habitantes.

Almeida ha recordado al Gobierno que la confianza en las instituciones "no se gana con cambios de criterio constantes" y que "no están justificados", al tiempo que ha subrayado que "hay territorios en estos momentos que están peor que Madrid".

"Lo único que pedimos en Madrid es no ser más, pero tampoco ser menos (...) y que los criterios se nos apliquen a todos exactamente por igual", ha insistido el regidor, quien ha apuntado que, aunque no pretende "pedir el estado de alarma" para otras regiones, porque no está "de acuerdo" con él, "hay muchas" a las que debería aplicarse si se parte del umbral de incidencia de 200 casos.

Lo que a los madrileños "les preocupa", ha recalcado el alcalde, es "sentir que se está produciendo un trato diferente a Madrid, que no está fundamentado en razones objetivas".

Respecto a la reunión que mantendrá esta tarde el Grupo Covid integrado por el Gobierno central y la Comunidad, Almeida ha lamentado que Illa haya dejado claro "cuál es su postura" antes de "ver otras medidas" o debatirlas con la administración regional.

"Los madrileños en este momento no entienden que el ministro haya cerrado la puerta al acuerdo porque ha cambiado el criterio sin decirnos a los madrileños por qué lo cambia", ha dicho el regidor, quien ha señalado que, mientras no se aclare dicha modificación del umbral de incidencia acumulada, se atendrá al de 500 "que fundamentó el estado de alarma".