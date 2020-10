Almeida exige coordinación a la Delegación del Gobierno para controlar las medidas

Madrid, 7 oct (EFE).- El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este miércoles en reclamar a la Delegación del Gobierno un "dispositivo de coordinación" para controlar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad que, desde el pasado viernes, están vigentes en Madrid y otros nueve municipios de la región.

"Esto no es un sálvese quien pueda", ha subrayado el regidor, quien sigue "esperando noticias de la Delegación del Gobierno" para que aclare "cuáles son los controles que van a hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil en las entradas y salidas a la ciudad".

Tras visitar las obras de desmontaje del viaducto de Joaquín Costa, Almeida ha recalcado que hay diez ciudades madrileñas afectadas por las limitaciones, la mayoría limítrofes con la capital, y "no puede ser que cada municipio tenga que actuar por su cuenta y riesgo".

Y ha añadido que, al contrario que "durante los meses del confinamiento más duro", ahora, con "una ciudad en movimiento", la Policía Municipal no tiene "la misma capacidad operativa", ni puede dedicarse "en exclusiva" a esos controles.

"Lo pido desde la lealtad institucional", ha asegurado el alcalde, quien ha dicho no tener "ningún ánimo de confrontación" con el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

Según los datos publicados por la Delegación del Gobierno en Madrid, el martes se desplegaron 691 efectivos de la Policía Nacional (casi 300 más que el lunes) en 314 controles, donde los agentes interceptaron a 1.366 vehículos e identificaron a 2.189 personas.

No obstante, la labor de los agentes sigue siendo meramente informativa, ya que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ratifique las medidas no se podrán interponer sanciones.

Por otro lado, respecto al próximo puente del 12 de octubre, Almeida ha indicado que se está diseñando el dispositivo pero que necesita "el auxilio y la colaboración de la Delegación del Gobierno".

Además, ha manifestado su confianza en que "los madrileños no se van a ir masivamente de Madrid" y se hará "el mismo ejercicio de responsabilidad" que, por ejemplo, en Semana Santa, cuando estando vigente el estado de alarma se hicieron controles "en 400.000 vehículos" y arrojaron "un porcentaje de multas irrisorio". EFE

jvc-ml/amc

1011825

(vídeo)