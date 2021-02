Almeida: Lo que Feijóo dice es que escenario de Madrid y Galicia no es igual

Madrid, 1 feb (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha restado importancia hoy a las palabras del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre las medidas contra la covid adoptadas por Madrid, al considerar el alcalde madrileño que "el escenario que hay en Galicia no es el mismo".

En una entrevista con 'La Voz de Galicia' publicada el domingo, Feijóo sostuvo: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra".

Unas palabras que, según Martínez-Almeida, son "adecuadas al hecho de que obviamente es presidente de Galicia, y que el escenario que hay en Galicia no es el mismo".

Allí, ha alegado el alcalde, la situación es "muy distinta" desde "muchos puntos de vista", como su densidad de población.

Almeida ha aprovechado para lanzar y "elogio y felicitación" a todos los presidentes autonómicos de España, que "con menor o mayor acierto" están haciendo "un esfuerzo tremendo" para frenar la pandemia del coronavirus.

Por ello ha pedido al Gobierno central que no deje "solas" y "desamparadas" a las autonomías, y ha insistido en que no puede haber "17 sistemas distintos".

También ha comentado las declaraciones del sábado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien dijo que "es un delito que en Cataluña, con el clima que hay, esté todo cerrado", en referencia a las medidas restrictivas adoptadas por la Generalitat para frenar el avance del coronavirus.

Ayuso, ha defendido el alcalde, ha adoptado medidas "que ella misma ha dicho que no le gustan", porque "la prioridad no puede ser otra que la contención contra la pandemia", pero "va a hacer todos los esfuerzos por que la hostelería, la restauración y el comercio puedan recuperar el terreno perdido".

"Priorizar la pandemia y la lucha contra la pandemia es inexcusable; olvidar la economía es un grave error", ha aseverado el regidor.

Por otro lado, Almeida ha lamentado que la Policía Municipal haya tenido que intervenir en 253 fiestas ilegales durante las noches de este viernes y sábado, y ha advertido de que será "implacable" contra estos comportamientos hasta "hacerles ver la irresponsabilidad que están cometiendo".

Una "frivolidad" que, ha subrayado, se traduce "en miles y miles de contagios", que luego se traducen "en camas UCI" y finalmente "en muertes".

Almeida ha indicado que "a mayor aumento de contagios tiene que haber mayores restricciones", y que "esto se está produciendo en la Comunidad de Madrid".

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha opinado sobre las medidas restrictivas que lo fundamental es "que se cumplan", para lo cual debe haber "una conciencia individual de todos y cada uno de nosotros", porque "no podemos poner un policía detrás del ciudadano".