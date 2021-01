Almeida ve razonable vacunar a "altas magistraturas del Estado"

Madrid, 25 ene (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado este lunes que vería "razonable" que se vacunaran "las altas magistraturas del Estado", dado que deben ser capaces "de tomar en todo momento decisiones que pueden ser determinantes".

En el acto de nombramiento de los agentes de la nueva promoción de la Policía Municipal, Almeida ha señalado que, si bien no cree que "un alcalde de Madrid" o "un consejero de Sanidad" deban vacunarse "antes que cualquier otro", sí considera conveniente "abrir ese debate" respecto a esas "altas magistraturas".

A su vez, ha subrayado que "lo que hay que hacer es respetar en todo momento los protocolos que se han marcado", y que quien se lo salte "lo que tiene que hacer, en su caso, es dimitir".

En cualquier caso, Almeida ha preferido no precisar "quiénes sí y quiénes no" deben tener preferencia al vacunarse porque "esa respuesta es muy complicada" y mientras no se modifique el protocolo "no tiene mucho sentido" elucubrar al respecto.

Este sábado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, presentó su dimisión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inmediatamente la aceptó tras conocerse que se había vacunado contra la Covid-19.

Almeida ya defendió ayer que el Estado Mayor de Defensa y el Gobierno central se vacunaran lo "antes posible", porque España no puede quedarse "descabezada".

Distinta ha sido la opinión de la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), quien ha defendido que "las razonas que deberían empujar a estar en una lista de vacunados deberían ser meramente sanitarias", y que ningún político "que esté sano" o "no sea parte de un grupo vulnerable" debería vacunarse antes que "una persona cuya vida depende de esa vacuna".