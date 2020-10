Almeida: Vox no tiene excusa salvo la decepción para dejar de apoyar pactos

Madrid, 23 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confiado en que Vox haga un "ejercicio de madurez y responsabilidad" tras el 'no' del PP a la moción de censura y ha afirmado que la formación de Santiago Abascal no tiene "ninguna excusa, más allá de la decepción por su estrategia fallida", para dejar de apoyar los pactos de Gobierno que mantiene con el PP.

En declaraciones en Telecinco Almeida ha recordado a Vox que en Madrid los pactos de investidura a los que llegaron con PP y Cs "se están cumpliendo", por lo que no hay motivos para romperlos.

"Creo que porque la moción fuera una estrategia fallida por parte de Vox y Abascal, que no cumpliera ni de lejos con los objetivos que pretendía -que no era tanto una moción contra Pedro Sánchez sino contra el PP y Pablo Casado-, esto no quiere decir que no hagan un ejercicio de madurez y responsabilidad", ha afirmado el regidor, que ha asegurado que los madrileños no tienen que "pagar" esta situación.

Almeida ha defendido el papel de Casado en la moción de censura, en la que demostró que "hay una alternativa sensata, razonable, que busca aglutinar una nueva mayoría en torno al modelo de convivencia", y "conectó con los españoles" haciendo ver que hay que acabar con la política de enfrentamientos y abogar por la convivencia que permita salir de la grave situación en la que está España.

"Nosotros no nos dirigíamos ayer ni a Pedro Sánchez ni a Santiago Abascal, sino a los españoles, a los que (Casado) les decía que en estos momentos dramáticos hay otra opción al puro enfrentamiento, a la confrontación, a la política de bloques y de trincheras", ha afirmado el alcalde.

Casado, ha seguido diciendo Almeida, hizo "el discurso que debía" con las alusiones a Abascal que eran necesarias. "¿O esperaba Abascal que no se pronunciara Casado sobre su capacidad política y la de su partido para dirigir España en estos momentos? Por supuesto que tenía que pronunciarse, y también tuvo ocasión de hacer la crítica correspondiente a Sánchez y a Iglesias", ha zanjado.