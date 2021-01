Alumnos protestan en Madrid por "aglomeraciones" en los exámenes presenciales

Madrid, 29 ene (EFE).- Algo más de medio centenar de estudiantes se han manifestado este viernes frente al Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para denunciar que se les está "obligando" a hacer exámenes presenciales, donde se ven “expuestos” a “aglomeraciones” y resulta “imposible respetar la distancia de seguridad”.

Los alumnos critican que tanto las universidades como la Consejería y el Ministerio de Educación hayan decidido “en reuniones a puerta cerrada” que los exámenes fueran presenciales, pese a que los alumnos “tienen miedo” de contagiarse de coronavirus y “son quienes sufren las consecuencias”.

Así se lo ha contado a Efe Laura, una de las estudiantes que ha acudido a la concentración, convocada a las 14:00 horas por la Asamblea Abierta de la UAM, quien denuncia que la mayoría están teniendo que hacer exámenes en aulas “con mala o nula ventilación, hacinados y sin mantener siquiera un metro de distancia” entre los compañeros.

En la misma línea se expresa Miguel, quien dice haber presenciado desde aglomeraciones en los pasillos hasta exámenes "en aulas sin ventanas, falta de personal para controlar y accesos totalmente colapsados”.

A ello se suma que en los tiempos de espera no puedan permanecer en las zonas verdes, que están precintadas, al igual que la mayoría de las bibliotecas. “Solamente hay algunas cafeterías abiertas, y muchas de ellas son un zulo”, señala.

A todo ello se suma que la mayoría de ellos son “becarios o trabajadores precarios” y “no pueden permitirse” abandonar el examen alegando “falta de seguridad”, porque “tendrían que pagar otra matrícula, y es inasumible para muchos”.

Los manifestantes han portado pancartas en las que podía leerse mensajes como "No a los exámenes presenciales: Castells y los rectores ponen en riesgo nuestra salud", "Exámenes presenciales = intubar a tu amigo" y "Evaluación segura"; y han leído un texto en el que reclaman "poder decidir".

En este sentido, Laura critica que “ni siquiera se ha escuchado a los docentes”, porque muchos les han trasladado que querían que los test fueran telemáticos, “pero no se les ha permitido cambiarlo”.

Por otra parte, afea que las Universidades no aprovecharan el parón de las vacaciones de Navidad para organizarlo. “Las clases sí pueden ser a distancia, pero los exámenes no, y eso no tiene sentido”, resume.

Irene es estudiante de Derecho y autora de las fotos que se publicaron esta semana en redes sociales y que muestran “aglomeraciones” en los exámenes, lo que ha provocado numerosas denuncias y ha abierto un debate sobre estas convocatorias.

Cuenta a Efe que los jóvenes sintieron “angustia” antes de ir al examen, y “miedo” cuando llegaron y vieron que “todo lo que habían temido: aglomeraciones y aulas sin ventilar”.

A su lado, Raúl, alumno de Filosofía, dice que se manifiestan "porque la UAM ha sido totalmente antidemocrática" y ha demostrado que “algunos están interesados por la reputación y la excelencia”, pero no por la “salud” de los alumnos.