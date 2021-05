Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE

Valencia/Madrid, 18 may (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber acuerdo en la prorroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo si plantea cambios en las condiciones de los mismos.

En declaraciones al arranque del 43 Congreso Confederal de UGT que se celebra en Valencia, Álvarez ha insistido en que lo que quiere el sindicato es que se prorroguen "exactamente igual" que están.

"Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio (...) y no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido", ha apuntado.

"O hay renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que crea conveniente", ha remachado.

El viernes pasado el Gobierno planteó a los agentes sociales un esquema para la prórroga hasta el próximo 30 de septiembre que incentive la incorporación de trabajadores a la actividad, según explicaron desde UGT.