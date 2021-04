Álvarez (UGT) hace un llamamiento para acudir a las manifestaciones del 1 de Mayo

Valladolid, 30 abr (EFE).- El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha hecho este viernes un llamamiento a los trabajadores para que acudan mañana a las manifestaciones y concentraciones del Primero de Mayo y apoyen a los sindicatos para impedir los recortes en el Estado del Bienestar.

En declaraciones a los periodistas en la clausura del 14 Congreso Estatal de la Unión de la Unión del Pensionistas y Jubilados de la UGT, Álvarez ha recalcado que las movilizaciones que ha convocado su sindicato son "seguras" y ha minimizado la posibilidad de contagio de la covid-19.

Ha explicado que son "unas movilizaciones muy importantes" para "romper la tendencia de los últimos tiempos de recortes el estado de bienestar" y ha defendido un sistema de impuestos tendente al reparto de la riqueza.

"Hay que decir claro y alto que no se puede decir que vamos a bajar los impuestos y mantener el estado de bienestar; es absolutamente imposible que se pueda hacer", tras lo que ha reclamado un sistema impositivo en el que sea fundamental el reparto de la riqueza.

Pepe Álvarez ha insistido: "me parece absurdo que se eliminen impuestos como el de sucesiones", del que ha rechazado que sea "algo arcaico"; al contrario lo ha considerado "justo" y ve "razonable que de las herencias altas se pague una parte al bien común" y al sistema de pensiones, educación o sanidad.

Para el secretario de la UGT, en el Primero de Mayo "hay que tener claro que las propuestas de rebaja de impuestos no nos llevan a ningún sitio más que a una situación ruinosa y de pérdida de derechos para la mayoría".

Por otra parte, ha pedido del Gobierno que cumpla con sus compromisos, como la defensa del sistema público de pensiones, una nueva reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

A su juicio, en el Primero de Mayo el Gobierno debe tener claro que "los trabajadores no van a permitir que no cumpla sus compromisos" y si hay "una respuesta contundente y clara en las calles va ser mas sensible a las reivindicaciones".

"No se trata de ir contra nadie, pero debe tener en cuenta que de esta no salimos si no salimos todos" y evitar lo que ha llamado "las colas del hambre y de la vergüenza, no de los mantenidos".