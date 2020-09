Amigos de la Tierra achaca el incendio del Ecoparque a una deficiente gestión

Logroño, 5 sep (EFE).- La organización ecologista Amigos de la Tierra ha achacado el incendio declarado este sábado en el Ecoparque de La Rioja a una "deficiente" gestión de la instalación.

"El incendio producido en el Ecoparque no es fruto de algo casual, está ocasionado por una deficiente gestión de la instalación porque si no este accidente no se habría producido", ha subrayado esta entidad en una nota.

En su opinión, la administración no puede seguir gestionando los residuos como hasta ahora y debe dejar de realizar proyectos piloto de compostaje, impulsando proyectos de compostaje comunitario o, en su defecto, la recogida y compostaje del conjunto de la materia orgánica.

Ha precisado que la materia orgánica representa el 50 por ciento del volumen de los residuos.

También ha rechazado el actual sistema de gestión de envases, porque en la zona donde se almacenan es donde se ha originado el fuego.

Como ya detalló en sus alegaciones al Plan Director de Residuos, ha apostado por implantar el sistema de depósito, devolución y retorno.

"De estar implantado este sistema, el incendio no se habría producido, y además, supone muchas ventajas como un menor consumo de energía, creación de empleo y disminución del consumo de recursos", ha recalcado.

Amigos de la Tierra ha confiado en que el nuevo consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado, aclare las circunstancias del incendio.

Además, ha pedido a Dorado que implante la recogida selectiva el compostaje comunitario de los residuos y el sistema de depósito, devolución y retorno.