Andalucía celebra el consenso sobre ocio nocturno tras un debate muy intenso

Sevilla, 9 jun (EFE).- El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha celebrado este miércoles el consenso alcanzado en el Consejo Interterritorial de Sanidad para dejar en manos de las comunidades autónomas las decisiones sobre el ocio nocturno, que se ha producido después de "un debate muy intenso".

En su comparecencia en el pleno del Parlamento andaluz Aguirre ha explicado que el Gobierno central "no puede ahora asumir todas las decisiones sobre celebraciones y restauración" y que, tras el rechazo de las regiones, sus indicaciones serán "recomendaciones para que las comunidades tomen las medidas oportunas".

"Ha sido duro, lo reconozco", ha dicho el consejero sobre la reunión, a la vez que se ha preguntado "si era necesario este espectáculo", puesto que "tradicionalmente las decisiones del Consejo son de consenso y todo el mundo lo sabía, ¿para qué publicarlo en el BOE si no era de obligado cumplimiento?".

En el encuentro ha explicado que "Andalucía es muy grande y no es lo mismo Huelva que Almería" por lo que "el abordaje no se puede hacer conjunto", y ha defendido "la importancia de la toma de medidas hablando de distintos niveles" y que esta sea "lo más selectiva posible".

Aguirre ha trasladado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que el Gobierno debía asumir la decisión de vacunar o no a los jugadores de la selección de fútbol porque "no era lógico intentar delegar", y lo ha enmarcado en las competencias del Ejecutivo central, por lo que no se ha pronunciado sobre ello.

Respecto al certificado covid digital, ha informado de que ya son ocho las comunidades autónomas que lo emiten y que Andalucía lleva 50.431, además de instar a los ciudadanos a descargarlo en su móvil o imprimirlo puesto que es "importantísimo al tratarse de un marchamo a nivel europeo".

En cuanto a las personas que puedan llegar a la comunidad en el periodo vacacional, el consejero ha pedido al Ministerio que "facilite la organización" a través del Consejo Interterritorial para "intentar sumar" y que "esas vacunaciones vayan aparejadas con la entrega de vacunas por parte de las comunidades de origen".

Aguirre ha defendido además el mantenimiento hasta ahora de las medidas de control sin pasar a una segunda fase en la desescalada al menos hasta que se reúna el comité de expertos el próximo martes y ha defendido que, tras las reuniones de los comités de alto impacto, son más las localidades que bajan de nivel que las que suben.

El consejero ha rechazado además "entrar en el debate sobre el uso de las mascarillas, porque crearía la falsa sensación de que la pandemia ya está superada".