Andalucía no descarta el cierre de la actividad no esencial esta semana

Sevilla, 25 ene (EFE).- El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional no descarta medidas "más restrictivas" contra la covid-19, entre ellas decretar el cierre de la actividad no esencial esta semana, a la vista de la tendencia "ascendente" que se mantiene en el número de contagios en los últimos días.

En una rueda de prensa telemática tras reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles sobre la situación de la pandemia en la comunidad, Marín ha avanzado que las cifras de este lunes arrojan un resultado de casi 3.900 personas hospitalizadas y más de 500 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ha recordado que el comité de expertos de la Junta se reunirá, como cada semana, el próximo viernes, y que será entonces cuando el Gobierno regional reciba sus propuestas y evalúe las decisiones a tomar en función de los resultados de los próximos días.

"No descartamos medidas más restrictivas, aunque el margen es mínimo", ha dicho el vicepresidente andaluz, que ha precisado que "se podría ir a medidas en la Educación o al cierre de la actividad no esencial, pero no tenemos la posibilidad de la ampliación del toque de queda o el confinamiento domiciliario".

Ha señalado en este sentido que desde la Junta están "a la expectativa" de lo que pueda ocurrir en el Consejo de Ministros de mañana, donde esperan que "más allá de que Illa presente su dimisión, se nos dé alguna herramienta jurídica" para seguir actuando contra la pandemia, ha dicho.

Marín ha mostrado además su agradecimiento a los andaluces y a "una inmensa mayoría" de ciudadanos que "de forma voluntaria" se están quedando en sus casas "desde las siete o las ocho de la tarde", algo que la Junta pidió la semana pasada después de que el ministro de Sanidad no permitiera adelantar el toque de queda a ese horario.

"Esto es positivo y es bueno", ha enfatizado.