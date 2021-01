Andalucía suma los recursos de la sanidad privada a la lucha contra la covid

Sevilla, 27 ene (EFE).- La Junta de Andalucía ha llegado a un acuerdo con la patronal de la sanidad privada para incorporar sus recursos a los del sistema sanitario público en lucha contra la pandemia, ha anunciado hoy el presidente, Juanma Moreno.

El presidente ha avanzado que junto a las medidas adoptadas su gobierno ha dado un paso "más para poner todos los recursos, todos los medios sanitarios públicos y privados" al servicio de los andaluces para evitar que la pandemia "nos pueda superar".

"Si un andaluz necesita una cama, una UCI o atención sanitaria lo podrá atender la sanidad pública y también la privada, en función de las necesidades y de los intereses de cada momento", ha sostenido.

Moreno ha explicado que el acuerdo con la patronal de la sanidad privada no solo se refiere a la atención a los enfermos de covid sino para el conjunto de situaciones sanitarias de manera "complementaria".

Se trata de sumar esfuerzos y recursos que supondrá un coste, que no ha detallado, mediante un acuerdo de "justiprecio" y en función de los servicios cubiertos, atención - ha dicho- que será "gratuita" para los andaluces.

El objetivo, ha precisado, es contar con todos los recursos disponibles para que la tercera ola "no nos atropelle", ya que a su juicio nunca se había visto la actual capacidad de contagio del virus.

"Tenemos que poner todos los recursos a disposición de los andaluces con mucha cabeza, mucha inteligencia y con mucha planificación, como está haciendo la Junta", ha subrayado.

El presidente ha considerado que su gobierno podría hacer más, para lo que "necesitamos más recursos e instrumentos del Gobierno de la nación", y ha esgrimido que la Junta está llegando hasta "donde nuestros límites y posibilidad lo permiten".

Sobre la posibilidad de convertir en obligatorio el uso de la mascarilla FFP2, ha calificado de "positiva" la toma de decisiones para evitar los contagios, pero ha pedido al Gobierno un esfuerzo para que estas mascarillas sean más baratas y asequibles, mediante la bajada del IVA.

Antes de hacerlas obligatorias, Moreno cree que debe ser el Gobierno quien las convierta en "más asequibles para el conjunto de la población".

Cuestionado por los retrasos en la distribución de las vacunas, el dirigente popular ha expuesto que esta situación está suponiendo un grave problema para el sistema sanitario.

Hasta ahora Andalucía ha recibido 251.420 dosis, de las que se han administrado 251.172, el 99,9 por ciento, y quedan por administrar 248, ha explicado el presidente, que ha concretado que esperaba hoy otra partida de 9.000 de Moderna que no han llegado.

El problema - ha dicho- no es de recursos humanos o de medios materiales sino que "no tenemos vacunas y si seguimos con este ritmo de vacunación llegaremos al verano con no más del 14 o 15 por ciento de la población vacunada y será difícil llegar al objetivo del 70 por ciento".