El año que Madrid se transformó para doblegar el coronavirus

Madrid, 19 dic (EFE).- Con más de 18.800 muertos y 383.000 contagiados por coronavirus, Madrid ha sido la región más azotada por la Covid-19 y pionera en tomar medidas que, en muchos casos, desdibujaron la vida diaria y quedaron grabadas en el imaginario colectivo como símbolos de la pandemia.

Si 2020 se estrenaba con unas inquietantes primeras noticias sobre un nuevo virus en la lejana China, el fatídico año se cierra en Madrid con unas espeluznantes cifras de decesos y con restricciones en la vida diaria que nadie hubiera imaginado al tomar las uvas hace casi un año.

Las primeras nociones sobre el coronavirus durante el mes de enero y buena parte de febrero sonaban lejanas, pero el 25 de febrero la Comunidad confirmó el primer caso positivo, y al día siguiente otro más, ambos con síntomas leves.

Cuando los casos positivos confirmados no llegaban aún al centenar y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apenas empezaba a insinuar la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, el 5 de marzo una mujer de 99 años, con patologías previas y que vivía en una residencia, fue la primera víctima mortal en Madrid.

Tres personas más -todos ellos mayores y con otras enfermedades previas- continuaron el 6 de marzo la lista de defunciones, que en cuestión de días se disparó exponencialmente: 10 muertos más el 11 de marzo, 48 más el 13 de marzo, 80 más el 15 de marzo, 142 más el 17 de marzo... Y más de 200 muertos cada día (alguna jornada hasta 345) en la última semana de marzo y la primera de abril.

PRIMEROS CASOS, PRIMERAS MEDIDAS

El Gobierno regional inició a principios de marzo una cascada de medidas para contener la inevitable ola, la primera de ellas el 6 de marzo, ya con cuatro ancianos fallecidos, día en el que se cerraron los centros de mayores.

Dos días después, Madrid limitó las visitas a residencias de mayores, y el 9 de marzo tomó decisiones aún más drásticas: suspendió durante 15 días toda la actividad educativa (aunque ese mismo día el Ministerio de Sanidad no lo recomendaba de manera generalizada), instó a las empresas a fomentar el teletrabajo, pidió evitar los viajes no imprescindibles y recomendó a los mayores o enfermos crónicos no salir a la calle "salvo estricta necesidad".

El 11 de marzo, cuando Isabel Díaz Ayuso señalaba que no se había valorado "un supuesto cierre de la región", la Comunidad dio a conocer su plan sanitario para los 102 hospitales de la Comunidad, como duplicar el número de camas o asumir el mando único de todos los centros sanitarios, incluidos los privados, ante la previsión de que "lo peor" ocurriría en las siguientes tres semanas.

El 13 de marzo la Comunidad decretó el cierre de todos los establecimientos salvo los de alimentación, farmacia o primera necesidad, y ante la avalancha de madrileños que al día siguiente -sábado- salieron a los parques o al campo, se tuvo que decidir también el cierre de los mismos y de las áreas recreativas de la sierra.

Ayuso avisó a los madrileños de que venían semanas "traumáticas" y pidió aprender a vivir "recluidos literalmente en casa", lo que se convirtió en obligatorio cuando ese mismo 14 de marzo el Gobierno de la nación decretó el estado de alarma.

El goteo diario de medidas y el término 'estado de alarma' generaron gran incertidumbre en los madrileños, que en algunos casos se agolparon en los supermercados para acaparar alimentos, imagen más propia de una guerra que de una crisis sanitaria.

LA TRANSFORMACIÓN DE MADRID

Mientras los sanitarios clamaban por más material para salvar vidas y las calles se vaciaban de personas, Madrid fue testigo de una urgente transformación de espacios que dejó estampas como hospitales de campaña del Ejército, hoteles reconvertidos en centros medicalizados y hoteles cerrados que trasladaban sus camas a los hospitales cercanos.

Gran parte de los hospitales tuvieron días, si no horas, para reacondicionar sus bibliotecas, gimnasios, pasillos, consultas o despachos para dar cabida a más enfermos, transformando en ucis espacios que nunca se habían planteado tener pacientes.

La imagen más icónica del pico de la primera ola fue la apertura de dos pabellones del recinto ferial de Ifema reconvertidos en hospital en pocas horas para acoger miles de pacientes que pasaron por sus improvisadas camas en los 40 días en los que estuvo abierto.

Y si Ifema fue -o así lo aseguraba el Gobierno- el símbolo de la esperanza durante la lucha contra la pandemia, el Palacio de Hielo se convirtió en símbolo de la consternación, cuando su pista de patinaje se abrió para acoger cientos de cadáveres.

No fue el único espacio que se llenó de ataúdes, ya que hubo que habilitar otra pista de hielo en Majadahonda y se abrió el Instituto de Medicina Legal edificado en la fallida Ciudad de la Justicia de Valdebebas, en desuso desde que se construyó y cuyo estreno fue como morgue de urgencia.

Ifema, además, se convirtió durante semanas en refugio temporal para personas sin hogar asintomáticas, al igual que un polideportivo de la capital, estampas que recordaban a catástrofes o guerras.

Calles vacías, carreteras sin apenas vehículos y negocios cerrados contrastaron durante las semanas del estado de alarma con los balcones y ventanas de la región, que se convirtieron en los nuevos centros de reunión y vida social (a distancia) del Madrid pandémico, con canciones, sesiones vecinales de bingo o 'veo-veo' y aplausos a las 20.00 en honor a los sanitarios.

OXÍGENO VERANIEGO Y SEGUNDA OLA

Tras un lento proceso de desescalada, el verano con cifras bajas de contagios y fallecidos dio a Madrid un balón de oxígeno para recomponer la economía, sobre todo la del pequeño comercio y la hostelería, pero la vuelta de las vacaciones trajo consigo la temida segunda ola, menos aguda que la primera pero más prolongada en el tiempo.

No fueron la vuelta a las aulas ni el regreso a los trabajos lo que disparó los contagios, sino los contactos familiares o de amistades en entornos privados, casi imposibles de controlar, que se dieron sobre todo en la franja de edad de 15 a 30 años.

De ahí que la Comunidad decidiera actuar con nuevas medidas: no se cerró la hostelería, como ocurrió en otras regiones, pero sí se limitó el número de personas que podía reunirse incluso en espacios privados y se impuso un toque de queda nocturno.

Y Madrid innovó de nuevo en sus medidas de contención al decretar restricciones no por municipios sino por 'zonas básicas de salud', un término algo confuso para los ciudadanos al inicio, pero que el Gobierno regional defendía alegando que permitía un mayor control de los contagios en las zonas más afectadas sin dañar la economía y la movilidad del resto.

Un nuevo choque con el Gobierno de Pedro Sánchez sumió a Madrid capital y otros ocho municipios (los de más de 100.000 habitantes) en un nuevo estado de alarma durante dos semanas de octubre, para volver después a confinamientos por zonas de salud.

Cambios de medidas que sumieron en la incertidumbre una vez más a los madrileños, que de un día para otro no sabían si podían ir a una barra de bar o no, si podían usar los columpios o no, o si podían salir de su barrio y circular por todo su municipio, aunque estuviese confinado.

NUEVAS MEDIDAS PARA PUENTES Y NAVIDAD

Las medidas restrictivas en zonas básicas de salud se han mantenido hasta diciembre, a la vez que la Comunidad emprendía una extensa campaña de realización de test de antígenos para descubrir positivos entre los asintomáticos y poder anticiparse a nuevos brotes.

Mientras, después de tres meses de obras en diciembre, se abría al lado del Instituto de Medicina Legal de Valdebebas la primera fase del nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, envuelto en la polémica por la necesidad o no de su construcción, por cuántos profesionales trabajarían en él -con traslados voluntarios o forzosos-, por la utilidad que pueda tener pasada la pandemia o por los supuestos sobrecostes de una obra que lo grupos de la izquierda y los sindicatos ven innecesaria.

Entre elogios y críticas, el centro recibió sus primeros pacientes la segunda semana de diciembre, aún rodeados de obreros.

También este mes la Comunidad ha conseguido el visto bueno del Ministerio de Sanidad para poder hacer test de antígenos en las farmacias de la región, unas pruebas que aún no han comenzado a falta de concretar los detalles.

Aunque Madrid se negó a cerrar durante toda una semana entre los puentes de noviembre (Todos los Santos y la Almudena), decisión con la que se ganó la incomprensión y críticas de buena parte de las autonomías, en diciembre sí ha optado por un cierre perimetral desde el día 4 hasta el 14 para evitar tanto la salida de madrileños como la llegada de turistas.

Sin embargo, este cierre que coincidió en parte con el puente de la Constitución no ha evitado aglomeraciones en el centro o en la sierra que ahora hacen temer por un repunte de contagios.

Tanto es así, que a una semana de la Nochebuena Madrid ha dado marcha atrás y ha dejado las comidas y cenas navideñas limitadas a seis personas, frente a las diez que inicialmente se habían previsto, después de que en la última semana la curva, hasta ahora descendente, haya cambiado de signo y apunte hacia arriba.

Un incremento que, en el peor de los casos, podría ser el inicio de una nueva ola en Madrid, región que diez meses después se prepara ya para doblegar la temida tercera curva.

Arantxa Bernarte