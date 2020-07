Aragón modifica las vacaciones de los sanitarios por la evolución de la covid

Zaragoza, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha modificado los turnos y fechas de vacaciones de los profesionales sanitarios con el fin de reforzar el sistema y prepararlo ante la evolución epidemiológica de la pandemia de la covid-19, que en esta Comunidad deja "incidencias desconcertantes" por los altibajos en el número de contagios.

Después de que el lunes se detectaran 135 casos menos que en la jornada del domingo, cuando los contagios se elevaron a 522, el martes se ha vuelto a notificar una nueva subida, hasta 431, y se ha conocido que hay 45 brotes en centros residenciales, con 112 mayores contagiados, pero la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha decidido mantener las actuales medidas y fases, que en las comarcas más afectadas están "dando resultados".

Lo ha dicho en una rueda de prensa convocada junto con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, precisamente para presentar el programa de atención a la salud de los residentes de centros de la tercera edad para garantizarles el mismo servicio que si vivieran en sus domicilios particulares.

Repollés ha incidido en que la pandemia puso de manifiesto las "debilidades" del sistema, "golpeando especialmente a personas institucionalizadas", ya que cuatro de cada cinco fallecidos fueron usuarios de residencias.

Aunque las acciones, coordinadas entre ambos departamentos, ofrecieron un resultado desigual, hubo, ha destacado, "formas de actuación exitosas" y este protocolo lo que hace es "ordenar", reforzar y protocolarizar esas actuaciones que en la práctica ya se llevaban a cabo.

Como ha señalado Broto, la pandemia "nos ha mostrado una forma diferente de actuar" y que aunque las residencias no son centros sociosanitarios, se deben contemplar como si fueran "hogares, con más personas, pero que deben recibir la misma atención".

Además de un plan de contingencia "claro" y que sus profesionales conozcan el manejo de los EPIS y sepan cómo actuar ante la detección de infecciones transmisibles, los trabajadores deberán rellenar un cuestionario de autodetección de posibles síntomas para que se den cuenta de que es "muy importante que esté sano".

Es por lo que Repollés ha advertido de que en estos momentos de transmisión comunitaria "no es comprensible que cualquier persona que tenga síntomas vaya a trabajar".

Aragón tiene "entre 15.000 y 20.000 ciudadanos controlados", un número que Repollés cree que se incrementará conforme se aumenten los rastreadores, que actualmente es de uno por cada 5.000 personas, pero que demuestra "la absoluta capacidad de control" del virus en Aragón y "transparencia de los datos".

Y aunque el sistema sanitario "no se encuentra en situación de estrés", Repollés ha reconocido un incremento de los ingresos hospitalarios y en UCI.

Así, se ha dado autonomía a los hospitales para gestionar la apertura de plantas cerradas pero se ha emitido una instrucción para retrasar las vacaciones del personal en función de las necesidades, que se remunerará económicamente o en días.

Asimismo se va a publicar una orden por la que se permite la reincorporación al servicio activo de aquellos profesionales sanitarios en situación de jubilación que hubiesen prestado servicios para el Salud y no hayan cumplido 70 años.

Repollés también ha dicho que no comparte la tercera sentencia que condena al Gobierno de Aragón por no proporcionar equipos de protección individual (EPI) adecuados al personal sanitario porque "no era una situación predecible", y ha asegurado que ahora el sistema está preparado y que la voluntad es que "en ningún momento" estos trabajadores tengan déficit de protección.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, debido al retroceso de la ciudad a la fase 2, ha decidido cancelar todas las colonias urbanas de agosto, lo que afecta a 900 menores, y cerrar los parques infantiles y las zonas con aparatos de gimnasia para personas mayores.