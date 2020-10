Argentina reconoce que debe corregir el conteo de test de coronavirus

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- Una ONG con base en la Universidad de Oxford eliminó a la Argentina de su base de datos de covid-19 al considerar que existe un subregistro en los resultados negativos en los test de coronavirus en el sistema argentino de salud, un fallo que reconoció el Gobierno argentino y se encuentra modificando.

"Lo que dice esta ONG inglesa es lo que decíamos nosotros", dijo el ministro de Salud, Ginés González García, al canal C5N. "Hemos corregido y simplificado el sistema y conversamos con todas las provincias diciéndole que hagan los esfuerzos para notificar. Porque todo el trabajo está hecho y lo único que no se hace es ponerlo en evidencia, lo cual es medio tonto", agregó.

"Hablamos con las provincias y descubrimos que, en realidad, los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban pero los negativos no se informaban", indicó González García.

Las provincias privilegiaron la carga de resultados positivos, ante la gran carga de trabajo producto del manejo de la pandemia, pero generó suspicacias sobre la credibilidad de las estadísticas y los datos que se usan para tomar decisiones. En tanto, el Gobierno es cuestionado por la baja cantidad de testeos.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, explicó hoy en conferencia de prensa que "la pandemia trajo una sobrecarga de trabajo de los sistemas de reporte nacionales, algo que ocurrió en todos los países del mundo" y que en los momentos de mayor pico de la curva, como fue durante julio y agosto para la Ciudad, hubo que hacer un "esfuerzo enorme para mantener al día la carga de datos".

El problema había sido reconocido en un comunicado oficial sobre la reunión entre Ginés González García y las máximas autoridades sanitarias de las provincias para analizar la situación epidemiológica, el viernes pasado: "El ministro señaló la importancia de la carga de los testeos negativos para el sistema de conteo de pruebas realizadas, ya que ´mejoramos la capacidad de testeo, pero al contabilizar sólo los casos positivos, los indicadores no reflejan el porcentaje real de casos testeados"

El domingo pasado, el reporte vespertino del Sistema de Salud comenzó a agregar los datos de testeos negativos de otros actores del sistema, lo que hizo saltar el número de test totales en más de 250 mil. Desde el inicio del brote hasta ayer, se registraron 2.663.880 pruebas de diagnósticas.

El resultado es que la tasa de positividad fuera mucho mayor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un 10%.

REVELACION

El subregistro tomó estado público después del tuit, de ayer, de Edouard Mathieu, que integra el equipo de la ONG Our World in Data sobre coronavirus: "Para asegurar la calidad y confiabilidad de la base de datos de testeos de Our World in Data, hemos decidido eliminar a la Argentina del conjunto de datos".

"Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos", escribió Mathieu.

Explicó que el subregistro de testeos "sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad", tras señalar que "muchas pruebas negativas no se estaban registrando en varias provincias, incluidas las grandes, como Santa Fe y Córdoba".

"El gobierno de Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente", expresó.

Por último, Mathieu dijo que "lamentablemente, esto no significa que la situación de la covid-19 no sea mala en Argentina; lo es y mucho". Y detalló: "Al principio le fue un poco mejor que a algunos de sus vecinos (aunque mucho peor que a otros), pero ahora se está ´poniendo al día´ con el terrible número de muertos en Bolivia, Chile y Brasil".

Según el último parte del Ministerio de Salud, Argentina ya suma 1.018.999 casos positivos y acumula 27.100 personas fallecidas. El país se encuentra en el quinto lugar de casos en el mundo, mientras lidia hace siete meses con medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.