Argentina está en los "últimos tramos" de negociación para acordar con Pfizer

Buenos Aires, 23 jun (EFE)-. La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, aseguró este miércoles que el Gobierno está en las últimas fases de la negociación con el laboratorio estadounidense Pfizer para la adquisición de sus vacunas contra la covid-19.

“Estamos en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer”, afirmó Vizzotti en declaraciones a Radio Metro, y agregó que también “se están haciendo las gestiones" para cerrar un convenio bilateral con las farmacéuticas Janssen y Moderna.

Estas declaraciones se dan tras varios meses de polémica con el principal grupo opositor, Juntos por el Cambio, que acusa al Gobierno de lentitud en la vacunación, de no haber sabido gestionar la llegada de vacunas en forma masiva y de no aclarar el por qué no se ha logrado un contrato con Pzifer como lo hicieron tantos países en el mundo.

El pasado 8 de junio, el portavoz local de Pfizer Nicolás Vaquer indicó en un encuentro informativo en la Cámara de Diputados que el laboratorio no llegaría a un acuerdo con Argentina hasta que se modifique la ley de vacunas en el país.

En aquella oportunidad, Vaquer dijo que “el marco legal no es compatible con alguno de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer”.

En total, Argentina ha cerrado contratos con diversos proveedores de vacunas por al menos 58.924.000 unidades y hasta el momento recibió el 35 % de lo reservado.

Se han aplicado 18.646.784 de vacunas contra el coronavirus, de las cuales 14.886.910 personas fueron inoculadas con una dosis y 3.759.874 con las dos.

INTERCAMBIO DE DOSIS Y UN NUEVO REFUERZO

Vizzotti adelantó que se está estudiando la posibilidad de combinar inoculaciones de diferentes laboratorios, aunque por el momento están a la espera de que “haya mayor evidencia sobre la combinación de distintas plataformas de vacunas”, detalló.

La perspectiva de usar vacunas de distintos fabricantes tiene que ver con la demora en las dosis con el componente dos de la vacuna rusa Sputnik V.

Aún así, Vizzotti aseveró que “no necesariamente habría una dificultad en el acceso”, sino que podría ser una arista más “para ampliar y clarificar la campaña de vacunación”.

La ministra se reunirá el próximo miércoles con la Comisión Nacional de Inmunizaciones para evaluar la probabilidades que existen ante el intercambio de vacunas.

Por último, se refirió ante la eventualidad de que sea necesario un tercer refuerzo.

Explicó: “Siempre se supo que los virus respiratorios tienen mutaciones y no se sabe bien cuál es el período de inmunización”, y agregó que “todos los laboratorios ya piensan en las dosis de refuerzos”.