Un artista plástico de Miami quiere despertar conciencias en la cumbre del clima

Miami, 29 oct (EFE).- La promesas incumplidas por los Gobiernos del planeta contra el cambio climático han llevado a Xavier Cortada, artista plástico y profesor de Arte de la Universidad de Miami (UM), a crear el proyecto Hello, con el que quiere alertar de una inminente "catástrofe" a los asistentes a la cumbre del clima COP26, que comienza el domingo en Glasgow (Escocia).

Aún estamos a tiempo de evitar los peores impactos del cambio climático, pero los Gobiernos tienen que cumplir con los compromisos en su lucha para limitar el calentamiento global. "Necesitamos acción y la necesitamos ya", expresó Cortada de forma tajante hoy a Efe.

El profesor de la UM, que es observador oficial en la cumbre del clima COP26, ideó el proyecto Hello a partir de elementos de uso tan común en las conferencias como las pegatinas que identifican a los participantes e invitados.

ROMPIENDO LOS ESTEREOTIPOS EN LA CUMBRE DEL CLIMA

Así, en lugar de la habitual credencial que especifica el nombre de la persona con la que uno habla, Cortada diseñó varios tipos de pegatinas con diferentes cuestiones: "HELLO my fear is (Hola, mi miedo es)", "HELLO my hope is (Hola mi esperanza es)", "HELLO my future is (Hola mi futuro es) o "HELLO my elevation is (Hola mi elevación es)", entre otras.

La intención es ofrecerlas en la conferencia y que estas credenciales sirvan como detonante para romper el estereotipado intercambio de saludos entre los asistentes y aviven cuestiones de fondo como la elevación del nivel del mar o el peligro de la emisión de gases de efecto invernadero.

"Queremos que resulte chocante, algo diferente, un pasaporte artístico que abra conversaciones sobre los temas realmente acuciantes", acotó el profesor de la UM, en Florida.

Atajar el problema del cambio climático es, a juicio de Cortada, una "emergencia". "No es tiempo de quedarse en negociaciones, tenemos una emergencia climática y hay que actuar ya", insistió.

Nos encontramos en un "punto crítico", al borde del "precipicio de una catástrofe climática en la que van a sufrir muchas personas", advirtió, para precisar que es imperativo que los países disminuyan a la mitad las emisiones de efecto invernadero.

En ese contexto, el artista plástico recordó que "no se han cumplido los compromisos de reducción de consumo de los combustibles fósiles".

Por el contrario, un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma) reveló la semana pasada que muchos países planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería compatible con limitar el calentamiento a 1,5 grados.

EL GRAN ABANDONO DEL PLANETA

Cortada insta a los políticos y Gobiernos del planeta a que "no miren esta situación del calentamiento global por el lente de sus intereses, sino por el de la humanidad", un "sacrificio" menor, sostiene, para "evitar un sufrimiento mayor en el futuro".

Se refirió a cómo el cambio climático está profundizando el calentamiento de las aguas marinas y la mortandad de los arrecifes coralinos y de qué manera la emisión del dióxido de carbono contribuye al calentamiento global del planeta.

"Estamos teniendo los veranos más calurosos de la historia, incendios devastadores, sequías, huracanes más fuertes e, incluso, asistimos a una migración climática de personas por falta de agua", apostilló.

Calificó la situación medioambiental de "gran abandono" al subrayar la forma en que se ha "ensuciado el planeta con las energías fósiles (carbón, petróleo y gas)".

Ahora, este proyecto artístico quiere servir de aldabonazo en la conciencia de los mandatarios y participantes en la cumbre del clima, "replantear la forma" en que se ven unos a otros y mostrar la "vulnerabilidad colectiva".

El proyecto Hello propone crear un "enlace entre los ciudadanos de Miami y la conferencia, que nos escuchen y que sepan que lo que hagan o dejen de hacer afectará a todos los habitantes no solo de Miami, sino de todas ciudades costeras" del planeta, dijo. EFE

