Artroscopia, la técnica "democrática" para el deporte de élite y la gente corriente

Valencia, 13 nov (EFE).- Si Messi y usted se rompen un ligamento cruzado de la rodilla ambos recibirán exactamente la misma cirugía artroscópica y precisarán el mismo tiempo biológico para sanar esa lesión, pero la recuperación total será más corta para el deportista de élite por la rehabilitación y sus circunstancias personales.

Así se ha puesto de manifiesto en un encuentro informativo organizado por Efe y Quironsalud para abordar los últimos avances en artroscopia que, como ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Artroscopia, Francesc Soler, es una técnica mínimamente invasiva que permite explorar el interior de una articulación y tratar lesiones mediante pequeñas incisiones por las que se introduce una fibra óptica y material quirúrgico.

Soler, quien ha indicado que con esta técnica la recuperación del paciente es muchísimo más rápida que con una cirugía abierta, ha resaltado que donde más veces aparece escrita la palabra artroscopia es en los periódicos deportivos, lo que constituye un arma de doble filo.

"Cuando al paciente le dices que tiene que someterse a una artroscopia con unos términos de recuperación, te pregunta si tardaría la mitad" si fuera cualquier deportista de élite, pero hay que explicarles que "no podemos comparar las necesidades, los requerimientos y el entorno de un deportista de alto nivel" y el de una persona normal, "cuyas condiciones físicas no son las mismas que un deportista que está 8 horas al día trabajando el cuerpo".

Los plazos para un deportista de élite "son una excepción condicionada por un entorno que requiere de estas necesidades" y, aunque la técnica artroscópica que pueda recibir cualquiera es absolutamente la misma, la diferencia está en la posterior rehabilitación y fisioterapia.

CURARSE LLEVA SU TIEMPO

Por su parte, el doctor Néstor Zurita, jefe de Traumatología en Quirónsalud Elche y Gran Alacant y médico de la Real Federación Española de Natación, ha explicado que cuando se sutura un tendón del hombro, por ejemplo, "ese tendón tarda el tiempo que necesita en fijarse de nuevo al hueso", algo que es igual para cualquier persona y que no se puede variar aunque se practique una artroscopia.

Lo que sí es cierto es que los tiempos totales de recuperación se acortan con la artroscopia porque no se daña ninguna estructura alrededor de la articulación, ya sea músculo o cápsula articular.

En cualquier caso, el coordinador de la Unidad de Cirugía de Mano y Miembro Superior del Hospital Quirónsalud Valencia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía de Mano (SECMA), Vicente Carratalá, ha destacado que, si bien la propia condición física del deportista de élite es importante, también lo son los medios con los que cuenta.

"El problema surge cuando, tras operar a una persona, la rehabilitación ideal debería empezar a las dos o tres semanas, dependiendo de lo que se haya reparado, pero a lo mejor empieza a los dos meses y medio, lo que va en contra de esa recuperación y del resultado final de esa cirugía", algo que no ocurre con el deportista de élite.

El jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia, Diego Giménez, ha afirmado que "el mismo protocolo se seguirá con un paciente deportista que con uno que no sea deportista"; la diferencia es que el deportista "va a tener instalaciones tremendas, cinco fisios, ocho preparadores deportivos, etcétera, mientras que la persona que no es deportista de élite no tiene eso, pero tampoco lo necesita; necesita una fisioterapia normal para volver a una vida normal".

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

Para Zurita, "a cada persona hay que aplicarle el tratamiento según sus circunstancias, y esas circunstancias no son solo médicas, también personales, de su entorno profesional y económico, de acceso a unos u otros tratamientos… Y obviamente si hablamos del deporte de élite tenemos que tener en cuenta toda la parafernalia que genera".

Carratalá ha señalado además que "ni la rehabilitación es igual ni los plazos son iguales para cada persona. Hay quien necesita cinco meses y medio y hay quien necesita ocho, pero al final la técnica artroscópica va a ser la misma".

Preguntados sobre qué porcentaje del éxito de un tratamiento depende del posoperatorio, los participantes coincidieron en afirmar que un cien por cien, ya que, como dijo el doctor Soler, "no hay una buena cirugía sin una buena rehabilitación y no habrá buena rehabilitación sin una buena cirugía", mientras que Vicente Carratalá incluyó a la ecuación la necesidad de un paciente colaborador o motivado.

Para Soler, la cirugía es solo parte del camino que debe recorrer el paciente en su tratamiento, pero hay otra parte que depende del paciente y donde influyen factores como el miedo al dolor o el tono muscular, por lo que ante una misma lesión "en diez pacientes podemos tener diez evoluciones diferentes".