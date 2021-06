El arzobispo de Pamplona pide perdón por los abusos sexuales en un colegio religioso

Pamplona, 29 jun (EFE).- El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha pedido públicamente perdón en nombre de la Iglesia a las personas que denunciaron haber sufrido abusos físicos y sexuales hace medio siglo en un colegio religioso de Navarra, y ha asegurado que "mi corazón se duele y lloro".

Ha sido en una rueda de prensa en la que se han presentado las conclusiones de la Comisión creada en la Archidiócesis para analizar estas y otras denuncias, que en el caso del Colegio Nuestra Señora del Puy de Estella han concluido sobre la imposibilidad de establecer culpabilidades fuera del proceso penal por el fallecimiento del sacerdote presunto autor de los hechos.

Tras no observar "motivo de resentimiento o enemistad preexistente" en los denunciantes y entender que "no cabe justificación ni exculpación, ni en la vertiente relativa a la violencia física ni en la relativa a los abusos sexuales", reconoce el informe que de la información documental obrante "no puede concluirse fehacientemente la existencia de ocultación de los hechos denunciados ni responsabilizar a nadie por ello".

"Pero tampoco ignorarse que la propia inexistencia de documentación resulta, cuando menos, reveladora de la intención silenciadora de alguien cuya identidad se desconoce", ha dicho entre las conclusiones el abogado Alfredo Irujo, integrante del equipo de profesionales a quienes se ha encargado el informe, del que también forman parte la decana del Colegio de Abogados de Pamplona Blanca Ramos y el psiquiatra Javier Casanova.

Por unanimidad de los tres el informe concluye que "los denunciantes, presuntas víctimas, merecen (...) una disculpa por parte de la institución titular del Colegio" al menos en lo referido a su responsabilidad de vigilancia "por no haber efectuado, en su momento, las investigaciones o denuncias pertinentes, tendentes al esclarecimiento de los hechos y a ofrecer, en su caso, la debida satisfacción".

Por ello, el propio arzobispo ha leído ante los periodistas un texto en el que asume que "si desafortunadamente no se puede llegar a establecer la culpabilidad desde un ámbito penal, sí podemos llegar a determinar la verosimilitud de las denuncias presentadas".

Francisco Pérez ha indicado que lo hará en una reunión privada con los denunciantes, alumnos de este colegio entre 1962 y 1974, pero ha avanzado: "Hago mío el dolor de las personas afectadas y pido perdón, en nombre de la institución que represento, a las personas que denunciaron" los abusos en el centro estellés, ha dicho sin aludir al resto de denuncias.

"Si existieron indicios de abusos físicos o de índole sexual debieron investigarse y alcanzarse conclusiones en su momento, sin que sea justificación el que fueran otros tiempos", ha zanjado Pérez, quien ha incidido en que "nos piden que pidamos perdón, y yo humildemente así lo hago".

Ha repasado el proceder de la diócesis desde que en 2019 el papa Francisco pidió pasos en este ámbito, en el que en "cumplimiento del mandato" él mismo decidió crear la Comisión que ha impulsado todo este proceso.

"Soy consciente del sentir social de que llegamos tarde y pido disculpas por el sufrimiento que ello haya podido ocasionar", ha continuado el arzobispo: "En nuestra voluntad está el hacerlo mejor que en el pasado. Es un cambio importante en el que hemos tenido que asumir nuevos aprendizajes, nuevas formas de hacer y nuevas sensibilidades. No vamos a negar que quedan pasos por dar, pero puedo asegurar que estamos camino de darlos", ha dicho.

Ha agradecido expresamente la colaboración de todos quienes han participado en este proceso, tanto por integrar la Comisión como por acercarse a ella "dando un paso valiente" para denunciar los abusos sufridos, unas conductas hacia las que Pérez ha reiterado su "rechazo" y el "compromiso" de la Iglesia "a poner todos los medios y recursos necesarios para que no vuelvan a darse este tipo de hechos".