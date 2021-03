Aumento considerable de consultas sobre eutanasia tras aprobación de la ley

Madrid, 25 mar (EFE).- La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha registrado un aumento "considerable" de consultas sobre eutanasia tras la aprobación de la ley la pasada semana, y que entrará en vigor el próximo 25 de junio tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente de DMD, Javier Velasco, ha señalado a Efe que desde el pasado día 18 de marzo, cuando el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la ley que regula la eutanasia, su organización ha visto aumentar notablemente el número de consultas que demandan información sobre esta ayuda para morir, pero también sobre los plazos y condiciones, así como sobre el testamento vital.

Consultas telefónicas y a través del correo de la asociación, que desde hace más de 36 años reclama la legalización de la eutanasia y que está organizando videoconferencias para explicar en detalle el contenido de la ley.

Por su parte, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) ha expresado este jueves su preocupación por la aprobación de esta ley, "confusa en su aplicación práctica y precipitada en sus tiempos" y ha recordado que España es un país en el que las ayudas sociales están a la cola de Europa y donde los cuidados paliativos están insuficientemente desarrollados.

"Queda mucho por hacer para que la comunidad y las sociedades científicas comprendan la trascendencia de los cuidados paliativos en los procesos de cronicidad avanzada y final de vida", advierte esta sociedad científica.

No obstante, aclara que no pretenden "entrar en una dinámica de omnipotencia, pensando que vamos a ser capaces de aliviar toda experiencia de sufrimiento al final de la vida, ya que es una realidad que en algunos pacientes estos tratamientos pueden no ser suficientes".

"Entendemos que un curso de acción puede ser la eutanasia, pero, desde luego, desde una condición de excepcionalidad", afirman.

Y explican que las buenas prácticas en cuidados paliativos proponen una derivación oportuna de la persona que padece una enfermedad progresiva, activa, avanzada y sin oportunidades de tratamiento curativo para una planificación anticipada de la atención.

Esta práctica garantiza el control de la persona sobre su propia experiencia de enfermedad, le permite manejar la incertidumbre de lo que sucederá y ofrece un apoyo a sus seres queridos.

Advierte, además, de que la experiencia de sufrimiento humano es compleja y se necesita de personal experto en este ámbito para hacer una evaluación "impecable" y una intervención integral de calidad.

"Hay una necesidad apremiante de formación de los profesionales sanitarios en la atención al sufrimiento humano desde fases tempranas de la enfermedad y no sólo cuando ésta llega a fases avanzadas, en las que se dispone de poco tiempo para tomar decisiones de forma serena y compartida con el paciente y su familia", sostiene.