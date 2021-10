Australia se compromete al objetivo de emisiones netas neutras paral el 2050

Sídney (Australia), 26 oct (EFE).- El gobierno de Australia se comprometió este martes a alcanzar un objetivo de emisiones netas neutras para el 2050, de cara a la cumbre climática COP26, que se celebra en noviembre en Glasgow, aunque no modificará su meta de la reducción de emisiones contaminantes para el 2030.

"Los australianos quieren un plan para 2050 sobre emisiones netas neutras que sea correcto en materia de cambio climático y asegure su futuro en un mundo cambiante. También quieren un plan que sea justo y práctico", dijo el primer ministro de Australia, Scott Morrison, en un artículo de opinión publicado en los diarios del grupo News.

El mandatario de Australia, uno de los máximos países contaminantes si se cuentan sus exportaciones de combustibles fósiles, explicó que las emisiones neutras las alcanzará mediante un plan de inversiones hasta el 2030 de unos 20.000 millones de dólares australianos (14.998 millones de dólares o 12.924 millones de euros) en tecnologías de bajas emisiones.

"Tecnología y no impuestos, opciones y no obligaciones", dijo Morrison en una rueda de prensa en Camberra en la que presentó este plan que se centrará en promover iniciativas de captura de carbono, el uso de energías de bajas emisiones como el hidrógeno, a la vez que apoyará a industrias pesadas como la minería para que sigan siendo competitivas, aunque no dio proyecciones para alcanzar este objetivo.

Argumentando que honrará su promesa electoral de no modificar el objetivo sobre las emisiones contaminantes enmarcado en el Acuerdo de París de 2015, Morrison enfatizó que su país logrará cumplir y la meta de reducción de 26 a 28 por ciento para el año 2030, respecto a los niveles de 2005.

"Creemos que seremos capaces de alcanzar un 35 por ciento de reducción en las emisiones de 2030", comentó el mandatario que en 2017 defendió, cuando era ministro del Tesoro, a la industria del carbón llevando una pieza de este recurso al Parlamento de Camberra diciendo "no tengan miedo".

El mandatario, quien estuvo bajo fuerte presión internacional para acudir con un compromiso climático a Glasgow y el sector conservador que se opone a las emisiones netas en su coalición gobernante, enfatizó que Australia "ya ha recortado en 20 por ciento (las emisiones contaminantes) y ha hecho crecer a la economía en 45 por ciento".

"Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y otros países no pueden hablar de eso", agregó.

La semana pasada, el informe "De París a Glasgow: Un mundo en movimiento" del Consejo del Clima, una organización independiente de expertos australianos, señaló que aunque el país oceánico logre la neutralidad de emisiones para el 2050, aún seguiría a la zaga, a menos de que se asegure de reducirlas más en esta década.

El informe del Consejo del Clima recomendó que Australia, que tiene como estrellas exportadoras al carbón y al gas, reduzca sus emisiones contaminantes en un 75 por ciento para esa fecha y que el país oceánico alcance las emisiones netas neutras para el 2035.