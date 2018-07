Los autónomos tendrán que contratar en su sector para cobrar su salario y la pensión completa

Los autónomos que quieran compatibilizar su actividad con el cobro de la totalidad de su pensión de jubilación tendrán que estar dados de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia (RETA) y tener un trabajador dado de alta en su misma área de actividad.

Este nuevo criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), publicado hoy por el Ministerio de Trabajo, modifica el anterior, que permitía la compatibilidad al tener contratada a una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

Este criterio, que no supondrá la revisión de las compatibilidades ya reconocidas, no se aplicará a los pensionistas incluidos en el RETA por ser consejeros, administradores, socios o comuneros de sociedades por no ser empresarios.

En el caso de que estos autónomos contraten a un familiar para beneficiarse de la compatibilidad de la pensión plena, este tendrá que ser trabajador por cuenta ajena.