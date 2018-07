Uno de cada dos autónomos no se irá de vacaciones este verano, según ATA

El 51,2 % de los autónomos no se irá de vacaciones este verano, según se desprende de la encuesta que ha elaborado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a 1.500 de sus abonados, si uno de cada cinco (el 18,1 %), afirma que sí que se irá, pero que lo hará fuera del periodo estival.

De otro lado, el 33,1 % de los trabajadores por cuenta propia que no se irá durante la temporada de verano asegura que tampoco podrá disfrutar de las vacaciones a lo largo del año.

En rueda de prensa, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha explicado que la razón principal de que estos autónomos no puedan tomarse días de vacaciones estriba en que la "inmensa mayoría de ellos deben prestar servicio" durante todo el año, así como en los sueldos, inferiores a mil euros, que ingresan habitualmente.

Así, el 25,4 % de aquellos que no irán de vacaciones argumenta que su volumen de negocio "es bajo", mientras que el 31,4 % alude a que no le es posible cerrar su negocio para no perder clientela y el 26,9 %, a razones puramente económicas.

El análisis desvela que el 65,5 % de los autónomos que no se van de vacaciones este año tampoco lo hicieron el pasado, mientras que un 19,6 % lleva más de cinco años sin disfrutar de un día de vacaciones.

De aquellos que dispondrán de vacaciones este año, el 71,6 % lo hará durante esta temporada estival, el 6,7 % en navidades y el 21,7 % prefiere hacerlo durante la temporada baja.

En cuanto a la duración, el 40,7 % se tomará menos de ocho días de vacaciones, mientras que el 31,6 % saldrá de ocho a quince días.

Aquellos con más de 16 y 20 días de vacaciones suponen una minoría, respectivamente, del 9 % y el 6,4 %.

El estudio resalta que las vacaciones de tres de cada cuatro autónomos no superarán "en ningún caso" los quince días en el año.

El presidente de ATA ha destacado que los autónomos "sí descansan", aunque aquellos que no se tomarán unos días este verano suponen una "mayoría".

Del mismo modo ha concretado que solo uno de cada diez autónomos "consigue desconectar por completo" de su negocio durante sus días libres.

Por sectores, el estudio revela que el 77,8 % de los autónomos dedicados a actividades profesionales, científicas y técnicas han disfrutado o disfrutarán de vacaciones durante estos meses.

Les siguen los autónomos dedicados a la educación (76,7 %), los profesionales de la información y la comunicación (75 %) y aquellos que ofrecen servicios en actividades administrativas (70 %).

Las actividades de las que menos autónomos podrán desconectarse son la agricultura (50 % de ellos no tendrá vacaciones de verano), las actividades sanitarias (40 %), el comercio (38,5 %), las actividades financieras (37,5 %) y la hostelería (35,7 %).

En función de la edad, los que mayoritariamente aseguran sí saldrán unos días durante este verano son aquellos de entre 40 y 54 años (54,7 %), debido, según Lorenzo Amor, a que sus negocios concentran un "mayor volumen" de actividad y "se encuentran ya consolidados".

En cambio, el 41,3 % de los jóvenes de entre 25 y 39 años afirma que no podrá disfrutar de vacaciones en esta temporada.