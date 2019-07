Cuatro de cada diez autónomos no tomarán vacaciones en 2019, según ATA

Madrid, 10 jul (EFECOM).- Cuatro de cada diez autónomos no tomarán vacaciones durante 2019, según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Los resultados de la encuesta dicen que un 51,3 % de los autónomos no tendrá vacaciones estivales -un 0,1 % menos que en 2018-, si bien un 11,5 % planea irse en unas fechas diferentes, y un 39,8 % ha dicho que no podrá disfrutarlas en ningún momento del año.

Entre los motivos por los que no podrán descansar, un 35,8 % ha declarado que no puede cerrar nunca su empresa porque perdería clientela, un 26,7 % que no puede permitírselo económicamente, un 22,3 % que no se puede permitir estar una semana sin ingresos y un 15,2 %, no sabe, no contesta.

Un 42,3 % de los autónomos sí cogerá días de verano, un 6,5 % menos que en 2018, y el 6,4 % restante de encuestado no ha aclarado si tendrá vacaciones.

Los que menos se irán de vacaciones este año son los autónomos jóvenes de entre 25 y 39 años, y los que más descansarán son quienes tienen entre 40 y 54 años.

Los autónomos mayores de 55 años eligen predominantemente irse en meses diferentes a los estivales.

El 37,8 % de las mujeres autónomas no disfrutarán de vacaciones este año, frente al 41,8 % de los hombres.

De quienes aseguran que tendrán vacaciones durante 2019 -ya sea en el verano o en otro momento-, el 78,2 % se irá por un periodo menor a los 15 días.

El sondeo se ha efectuado entre 1.494 trabajadores por cuenta propia, tanto por teléfono como por correo, durante la última quincena de junio.