El autor del artículo que compara Europa con una "cámara de gas" retira "su nota"

Budapest, 29 nov (EFE).- Szilárd Demeter, director de un museo húngaro criticado por haber tildado a Europa de "cámara de gas" para húngaros y polacos, orquestada por el magnate George Soros, a quien comparó con Adolf Hitler, anunció hoy que "retira" esos comentarios tras admitir que pudieron haber herido el recuerdo de las víctimas del Holocausto.

"Independientemente de lo que pienso e independientemente de la libertad de opinión y expresión que defenderé como lo hice hasta ahora, retiro mi publicación", anunció Demeter, director del Museo de Literatura Petöfi de Budapest (PIM), en el diario digital magyarnemzet.hu.

Se refería a un artículo de opinión de su pluma publicado el sábado en el portal digital "origo.hu", cercano al conservador Gobierno húngaro del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orán.

En su comentario, que aludía a la disputa por el nuevo mecanismo de la Unión Europea (UE) para condicionar la entrega de fondos comunitarios al respeto del Estado de Derecho por los países miembros, que Budapest y Varsovia rechazan, dijo que los polacos y los húngaros son "los nuevos judíos".

Consideró que son tratados como ciudadanos europeos de segunda categoría, trato que equiparó a la persecución nazi.

"Desde la cápsula de las sociedad abierta y multicultural emana el gas venenoso que es mortal para la forma de vida europea", afirmó.

Esas declaraciones generaron indignadas protestas de Israel y de las organizaciones judías húngaras, así como del mayor partido de la oposición, la Coalición Democrática (DK), que exigió a Orbán la destitución de Demeter.

"Si no lo hace, todo el mundo pensará que se trata de la opinión del Gobierno", aseguró la DK en un comunicado.

"Doy la razón a los que me criticaron" en el sentido de que "hablar hoy de nazismo es una relativización (de la historia) y que plantear el paralelismo con el nazismo puede herir, de una forma no intencionada, el recuerdo de las víctimas. Me atendré a eso en el futuro", prometió Demeter en su breve comunicado.