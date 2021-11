Las autoridades piden a los jóvenes neerlandeses no infectarse "deliberadamente” para mantener el pase covid

La Haya, 19 nov (EFE).- La Inspección de Salud y Atención Juvenil (IGJ) en Países Bajos pide a los jóvenes que “no se infecten deliberadamente con el coronavirus” para mantener el pase covid, tras conocerse los planes del gobierno neerlandés de excluir a los no vacunados de este certificado.

“Es peligroso infectarse intencionadamente con el coronavirus. Al hacerlo, te pones en peligro a ti y a los demás. La Inspección de Salud y Atención a la Juventud está, por tanto, indignada por las iniciativas que ofrecen esta posibilidad. El coronavirus es peligroso. Puedes enfermar gravemente”, subraya la IGJ.

Esta advertencia llega después de la aparición de “organizaciones que conscientemente quieren propagar más el virus”, dice la inspección, en alusión a grupos en línea que ofrecen la posibilidad de contagiarse para ser considerados “recuperados de la covid-19” y obtener así el pase covid, que solo será válido para estos y los vacunados si el Parlamento aprueba los planes del Gobierno.

“Me parece espantoso. Es una bofetada para cualquiera que se haya comprometido a luchar contra la pandemia durante más de un año y medio. Y por supuesto también para los familiares de personas que perdieron la vida por el coronavirus", lamentó Marina Eckenhausen, inspectora general.

Según alertó, el riesgo ya no solo está en la posibilidad de desarrollar covid-19 grave al no estar vacunado, sino que “puedes infectar a otros, quienes a su vez pueden enfermar gravemente”, por lo que se pone en riesgo su vida, así que “cualquiera que se infecte deliberadamente pone en peligro la salud pública”, sentenció la IGJ.

Una página web empezó este jueves a ofrecer un paquete por 33,50 euros, que incluye un tubo con un líquido para infectarse con el coronavirus y un test rápido para verificar el contagio.

La inspección, que mostró su sorpresa por la existencia de una oferta de este tipo, ya está investigando esta web para determinar si realmente ofrece material real que pone en riesgo a los usuarios, aunque, según ha podido comprobar Efe, la página está ahora desconectada y es imposible acceder.

Aunque todavía no ha recibido el respaldo de una mayoría parlamentaria, el gobierno neerlandés planea excluir dentro de dos semanas del pase covid a los no vacunados, aunque den negativo en un test, lo que impedirá su acceso a lugares de alto riesgo de contagio, como bares, restaurantes, eventos musicales, e incluso a los comercios no esenciales.

Países Bajos está estudiando el refuerzo de las restricciones, que afectarían principalmente a los no vacunados, después de que los contagios registraran récord diarios durante las últimas dos semanas, con más de 23.000 nuevos positivos en 24 horas documentados ayer, a la par que aumenta la presión hospitalaria.

Un 82,7 % de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa y un 86,4 % tiene al menos una dosis, aunque estos datos llevan estancados varios meses, con en torno a 1,8 millones de habitantes negándose a recibir una inyección contra la covid-19, por miedo, escepticismo hacia las vacunas o por motivos religiosos.