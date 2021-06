Avances en cáncer de mama y pulmón en ASCO 2021 con participación española

Madrid, 4 jun (EFE).- La oncología española tiene una notable presencia en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) al participar en estudios destacados sobre avances en tumores precoces de mama y pulmón, entre otros.

ASCO, la cita mundial de la investigación clínica del cáncer, se inaugura este viernes y por segundo año consecutivo se celebra en formato virtual por la pandemia y no en su tradicional sede de Chicago (Estados Unidos).

Hasta el 8 de junio se debatirán los principales estudios de los casi 5.000 presentados al congreso, cuyo lema en esta edición es "Equidad para cada paciente, a diario y en todas partes".

Uno de los trabajos que se presentará este domingo en la sesión plenaria, foro donde se debaten los más destacados, versa sobre el cáncer de mama precoz del subtipo HER2 negativo y con mutación en dos genes hereditarios, el BRCA1 y BRCA2, que predisponen a tumores más agresivos y en mujeres más jóvenes.

En esta investigación, denominada Olimpia, participa el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona y los dos principales grupos españoles de investigación en cáncer de mama, SOLTI y GEICAM.

Lo que demuestra el estudio, publicado en la revista científica "The New England Journal of Medicine", es que el inhibidor olaparib, una terapia dirigida a una diana del tumor, junto a cirugía, quimioterapia y radioterapia, evita el riesgo de recaída en más de un 40%.

Además, abre la puerta a un cambio de paradigma en el tratamiento de este cáncer de mama inicial después de que ya funciona como tratamiento en casos con metástasis, además de en tumores de ovario, próstata o páncreas.

"Es un gran avance clínico porque indica que las pacientes con la alteración genética hereditaria en BRCA1 o BRCA2 pueden recibir un tratamiento dirigido con un elevado impacto en su posibilidad de curarse, ya que estamos hablando de fases iniciales de la enfermedad", explica en un comunicado del VHIO la doctora Judith Balmaña.

Esta oncóloga es coautora del trabajo, responsable del Grupo de Genética del Cáncer y miembro de la Unidad de Cáncer de Mama del VHIO.

Otro de los estudios que se debatirán en la reunión anual de ASCO supone la llegada de la inmunoterapia, fármacos que estimulan el sistema inmunitario contra las células cancerígenas, al tumor inicial de pulmón que es difícil de diagnosticar de forma precoz.

Una de los autoras firmantes de este trabajo es la oncóloga Enriqueta Felip, jefa de la Unidad de Tumores Torácicos, de Cabeza y Cuello e Investigadora y Directora Clínica del Programa de Investigación del Cáncer Torácico del VHIO.

El ensayo IMpower010 demuestra que, para ciertos pacientes, el fármaco atezolizumab puede retrasar la progresión a la enfermedad avanzada y quizás, incluso, evitar una terapia más agresiva, según señala ASCO en un comunicado.