El Ayuntamiento de Madrid condena la violencia machista en un acto con todos los grupos

Madrid, 25 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha condenado este miércoles la violencia machista un acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que han participado todos los grupos municipales, incluido Vox, que no obstante ha mantenido su postura de que "la violencia no tiene género".

El PP, Ciudadanos, Más Madrid y el PSOE han recuperado así la apariencia de consenso que faltó en el pleno de Cibeles de este martes, donde por segundo año consecutivo no hubo declaración institucional con motivo del 25N.

En su intervención en el acto, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido "autocrítica" a los demás grupos por lo que considera "un fracaso", y ha declarado que "esto no puede volver a pasar".

El alcalde ha indicado que, si bien en lo que va de 2020 no ha habido ningún asesinato machista en la capital, ello no supone "ninguna autosatisfacción", porque "eso no quiere decir que no haya habido violencia machista", y de hecho el confinamiento durante el estado de alarma "ha aumentado aún más esa invisibilidad".

El acto de este 25N ha ido especialmente dedicado a las víctimas de violencia machista mayores de 65 años, como Pepi, que ha contado cómo sufrió la "violencia psicológica" de su pareja "durante 35 años".

"Las mujeres que hemos sufrido la violencia psicológica la hemos sufrido en la oscuridad, nos hemos sentido culpables por todos nuestros actos (...) muchas mujeres de nuestra generación hemos llegado a perder toda nuestra autoestima y nuestra conexión con la realidad", ha declarado.

Pepi ha explicado que "no visualizaba esos hechos como violencia de género, sino como algo que estaba implícitamente en el carácter" de su pareja, por lo que tardó "mucho tiempo en reconocerse como víctima".

Y ha insistido en que "de la violencia de género no se sale sola", siendo indispensables "fuertes apoyos", y ha exhortado a las instituciones a que actúen "con medidas contundentes" para erradicar la violencia contra las mujeres.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha subrayado que "nos queda mucho por recorrer" pese a que "se ha avanzado mucho en la causa feminista", porque la violencia machista sigue siendo "una de las grandes amenazas" para las mujeres y "no es un asunto doméstico, es un asunto de todos".

Además, ha destacado que el confinamiento vivido por culpa de la pandemia ha obligado a las víctimas "a tener que estar sometidas", y ha recalcado que el Ayuntamiento ha atendido en lo que va de año "a más de 800 mujeres maltratadas", frente a las 430 del año pasado.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha indicado que, si bien "la conciencia crece", la sociedad sigue "absolutamente atravesada por las violencias machistas", que son "permanentes y constantes" y aún así "cuando las detectamos, tardamos en actuar".

El portavoz socialista, Pepu Hernández, ha destacado que erradicar la violencia machista "es una tarea que compete a todos", siendo una obligación institucional pero también "individual de cada uno", porque "la violencia contra la mujer no es un asunto privado".

En cuanto a Vox, ha estado representado por la edil Arantxa Cabello, quien ha señalado que, si bien "cuando una mujer sufre violencia la sufrimos todos como sociedad", para su partido "la violencia no tiene género".

"Ni todas las mujeres somos víctimas ni todos los hombres son culpables", ha sostenido Cabello, cuya intervención ha sido recibida en silencio por el auditorio.

La situación ha contrastado con lo ocurrido en el acto institucional de 2019, cuando el discurso del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, desató un aluvión de abucheos de los asistentes y de reproches de los demás grupos, e incluso acabó enfrentado con Nadia Otmani, una víctima de violencia machista.

Antes del acto, a las 12 horas, ha tenido lugar un minuto de silencio a las puertas del Palacio de Cibeles, donde miembros del Gobierno de Almeida y los portavoces de la oposición han mostrado una pancarta con el lema: "¡Basta ya! No a la violencia de género".

En el minuto de silencio no ha estado presente ningún representante de Vox, pero según fuentes del partido se ha debido a que Cabello estaba "en un atasco" provocado por la manifestación de taxistas que recorría el centro de Madrid.