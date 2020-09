Ayuso anuncia que las restricciones a la movilidad se ampliarán a más zonas

Madrid, 22 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que las restricciones a la movilidad en 37 áreas básicas de salud de la región se tienen que llevar a más zonas de la región y también por sectores.

"No podemos permitirnos estar ahora celebrando lo que no se puede celebrar. No hay nada que celebrar", ha señalado en declaraciones a Onda Cero.

Díaz Ayuso ha apuntado que "no es coherente" aplicar unas limitaciones en estas zonas y no adoptar unas medidas adicionales sobre las demás.

También el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha avisado de que el Gobierno no descarta más restricciones en función de cómo evolucione la presión hospitalaria por la COVID-19, y ha señalado que tras el "cierto optimismo" inducido por las administraciones en verano ahora "hay que cambiar el chip. La cosa no va bien".

En declaraciones en Telecinco, Aguado ha señalado que los expertos en salud de la Comunidad están evaluando día a día la ocupación de camas hospitalarias y de camas en UCI y en función de la evolución se determinará si las restricciones anunciadas son suficientes o qué otras medidas hace falta tomar, siempre de acuerdo con los expertos en salud pública.

Ayuso, además, ha desaconsejado las manifestaciones y concentraciones vecinales que se están produciendo en las 37 áreas afectadas en contra de las restricciones "porque no tienen nada que ver con una cuestión política".

Ha argumentado que las nuevas medidas en estas áreas no tienen que ver "con ser ricos ni pobres" o "con ser de unos distritos o de otros", sino que tienen que ver con que los test serológicos que se han realizado durante el verano han demostrado que en esas zonas hay un mayor número de contagios, 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

"Esto no va por barrios por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos, sino de evitar el virus y ahí donde tengamos que actuar lo haremos", ha subrayado.

Díaz Ayuso ha asegurado que se alegra de que este lunes se haya producido la reunión de ayer con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que hubo "entendimiento", aunque ha reconocido que le hubiera gustado que el encuentro hubiera tenido lugar antes.

Ha sostenido que el resultado de la reunión de ayer "no es solo hacer una burocracia de grupos y grupos", aunque habrá reuniones semanales del 'Grupo COVID-19' que han creado ambas administraciones para coordinar y planificar medidas contra la pandemia.

Fruto del encuentro con Pedro Sánchez, Díaz Ayuso ha logrado el compromiso de que el Gobierno de la nación le va a ayudar a la Comunidad de Madrid con un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aplicar las restricciones a la movilidad.

Ha explicado que la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid necesita una ayuda extraordinaria de la Policía Nacional para preguntarle a la gente de las 37 zonas básicas de salud adónde va con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y muchas localidades de la Comunidad también necesitan la ayuda de la Guardia Civil para aplicar las restricciones a la movilidad.

Además, ha recalcado, el presidente del Gobierno se comprometió a estudiar la petición que lleva haciendo desde mayo de exigir PCR en origen a las personas que llegan al aeropuerto de Barajas y poner en marcha una estrategia entre países para evitar la expansión de la pandemia.